Уряд оновив умови виплати премії та надбавки вчителям: деталі

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови, якими оновив умови виплати щорічної премії педагогічним працівникам у розмірі до одного посадового окладу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Оновили умови виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю вчителям, і відтепер вона має виплачуватися усім педагогічним працівникам усіх закладів і установ незалежно від відомчого підпорядкування", - зауважила очільниця уряду.

За її словами, також постановою унормовано право місцевих органів встановлювати інші види та розміри доплат педагогічним працівникам ніж встановлені рішеннями уряду.

Крім того, доплата установлена в розмірі 20% посадового окладу за організацію інклюзивного навчання вихователям-методистам у закладах дошкільної освіти.

Деталі рішення

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, внесено зміни щодо встановлення педагогічним працівникам закладів та установ освіти державної і комунальної форми власності незалежно від їх підпорядкування щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обовʼязків у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати).

Також внесено зміни до порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам щодо зарахування до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років періодів роботи на посадах завідувача, консультанта психолого-медико-педагогічної консультації, завідувача, методиста фільмотеки органів управління освітою, старшого вожатого, вожатого в закладах освіти.

Крім того, внесено зміни до постанови КМУ від 28.12.2021 N 1391 «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти».

Встановлено, що розміри доплат педагогічним працівникам, затверджені цією постановою в установлених межах або у граничному розмірі, визначаються керівником закладу та установи освіти в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі відповідного закладу та установи освіти, за погодженням з відповідним профспілковим органом (у разі його створення).

Передбачено, що встановлення підвищень посадових окладів та доплат за окремі види педагогічної діяльності керівникам закладів та установ освіти здійснюється за рішенням органу вищого рівня. Засновник закладу та установи освіти мають право встановлювати додаткові види та розміри доплат за рахунок власних надходжень.

Також внесено зміни до розмірів та умови встановлення доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти щодо встановлення доплати за організацію інклюзивного навчання в розмірі 20 відсотків посадового окладу вихователю-методисту в закладі дошкільної освіти, в якому організовано навчання осіб з особливими освітніми потребами і створено три і більше інклюзивних груп.

Що відомо про доплати вчителям

Відповідно до рішення уряду, ухваленого в листопаді 2024 року, з 1 січня 2025 року педагогічним працівникам державних і комунальних шкіл щомісяця виплачуватимуть доплату за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн (приблизно 1 тис. грн "на руки").

Починаючи з 1 вересня 2025 року й до завершення або скасування воєнного стану, розмір цієї доплати збільшиться до 2,6 тис. грн (близько 2 тис. грн "на руки").

Яка зарплата у вчителів

Зарплата вчителів формується з базового окладу, який складається з тарифної ставки та тарифного коефіцієнта, доплат та надбавок. Ставка вчителя становить 3 195 гривень.

Для підвищення мотивації до роботи вчителям нараховують надбавки, зокрема за стаж, сертифікацію, престижність праці, знання та використання іноземної мови та складність роботи. Ці надбавки нараховуються у розмірі 10–50 % від базового окладу, тобто додатково вчителі отримують до окладу та доплат від 600 до 2 500 гривень за кожним пунктом, залежно від стажу роботи та категорії вчителя.

Згідно з даними Education, зарплата вчителя без досвіду в розмірі 6 693,9 гривень майже вдвоє менше середньої зарплати в цій сфері, яка становить 12 649 гривень.

Залежно від стажу педагогічної роботи, надбавки встановлені так: