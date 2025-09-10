Запланована подія 2

Зеленський підписав новий закон про професійну освіту: що зміниться

ДНЗ "Бучацьке ПТУ
Фото: ДНЗ "Бучацьке ПТУ", facebook

Президент Володимир Зеленський підписав новий закон "Про професійну освіту". Відтепер державні та комунальні заклади професійної освіти зможуть утворюватися та функціонувати як у формі бюджетної установи, так і у формі некомерційного товариства.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Закон дає професійним коледжам фінансову й управлінську автономію, оновлює зміст освіти у співпраці з бізнесом та запроваджує незалежне оцінювання знань у кваліфікаційних центрах, що дозволить готувати спеціалістів, яких потребує сучасний ринок праці.

Документ був підтриманий 21 серпня Верховною Радою.

Що передбачає новий закон про профтехосвіту

Як повідомили в Міністерстві освіти і науки, серед головних змін, які передбачає прийнятий закон, є те, що професійні коледжі працюватимуть у формі некомерційних товариств.

"Вищі професійні училища, ПТУ та Центри ПТО поступово перейменують у професійні коледжі, де будуть навчатися студенти з повноцінними академічними правами. І найважливіше — ми нарешті почнемо створювати на базі коледжів ефективну модель підготовки кваліфікованих кадрів, які потрібні ринку праці вже зараз", - йдеться в повідомленні.

Згідно з законом, передбачено такі типи закладів професійної освіти:

  • професійний коледж;
  • навчальний центр;
  • професійний коледж з посиленою військово-фізичною підготовкою;
  • заклад професійної освіти із специфічними умовами навчання;
  • військовий заклад професійної освіти;
  • навчальний центр при установах виконання покарань;
  • навчальний центр соціальної реабілітації;
  • центр професійної досконалості.

Також закон передбачає:

  • менше бюрократії — більше участі бізнесу;
  • можливість отримати кваліфікацію та швидко вийти на ринок праці; 
  • фінансова та управлінська автономність закладів освіти;
  • зовнішнє оцінювання результатів навчання.

Форма навчання може бути:

  • інституційна (очна (денна, вечірня), дистанційна, мережева);
  • індивідуальна (екстернатна, на робочому місці (на виробництві));
  • дуальна.

Так як вже зараз робітничі професії мають великий попит серед бізнесу й будуть ще більш затребувані в період відбудови, закон покликаний зробити все можливе, щоб професійна освіта відповідала викликам часу.

Нагадаємо, цього року в Україні планують оновити ще близько 100 майстерень у закладах професійної освіти. На це в державному бюджеті передбачено понад 500 млн грн.

Автор:
Світлана Манько