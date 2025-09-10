Запланована подія 2

Зеленский подписал новый закон о профессиональном образовании: что изменится

ДОУ "Сучатское ПТУ
Фото: "Бучатское ПТУ", facebook

Президент Владимир Зеленский подписал новый закон "О профессиональном образовании". Теперь государственные и коммунальные учреждения профессионального образования смогут образовываться и функционировать как в форме бюджетного учреждения, так и в форме некоммерческого общества.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон дает профессиональным колледжам финансовую и управленческую автономию, обновляет содержание образования в сотрудничестве с бизнесом и вводит независимое оценивание знаний в квалификационных центрах, что позволит готовить специалистов, нуждающихся в современном рынке труда.

Документ был поддержан Верховной Радой 21 августа.

Что предусматривает новый закон о профтехобразовании

Как сообщили в Министерстве образования и науки, среди главных изменений, предусматриваемых принятым законом, является то, что профессиональные колледжи будут работать в форме некоммерческих обществ.

"Высшие профессиональные училища, ПТУ и Центры ПТО постепенно переименуют в профессиональные колледжи, где будут учиться студенты с полноценными академическими правами. И самое важное — мы наконец-то начнем создавать на базе колледжей эффективную модель подготовки квалифицированных кадров, которые нужны рынку труда уже сейчас", - говорится в пресс-службе.

Согласно закону, предусмотрены следующие типы заведений профессионального образования:

  • профессиональный колледж;
  • учебный центр;
  • профессиональный колледж с усиленной военно-физической подготовкой;
  • заведение профессионального образования со специфическими условиями обучения;
  • военное учреждение профессионального образования;
  • учебный центр при учреждениях исполнения наказаний;
  • учебный центр социальной реабилитации;
  • центр профессионального совершенства.

Также закон предусматривает:

  • меньше бюрократии – больше участия бизнеса;
  • возможность получить квалификацию и быстро выйти на рынок труда;
  • финансовая и управленческая автономность учебных заведений;
  • внешнее оценивание результатов обучения.

Форма обучения может быть:

  • институциональная (очная (дневная, вечерняя), дистанционная, сетевая);
  • индивидуальное (экстернатное, на рабочем месте (на производстве));
  • дуально.

Так как уже сейчас рабочие профессии пользуются большим спросом среди бизнеса и будут еще более востребованы в период восстановления, закон призван сделать все возможное, чтобы профессиональное образование отвечало вызовам времени.

Напомним, в этом году в Украине планируется обновить еще около 100 мастерских в учреждениях профессионального образования. На это в государственном бюджете предусмотрено более 500 млн. грн.

Автор:
Светлана Манько