- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Зеленский подписал новый закон о профессиональном образовании: что изменится
Президент Владимир Зеленский подписал новый закон "О профессиональном образовании". Теперь государственные и коммунальные учреждения профессионального образования смогут образовываться и функционировать как в форме бюджетного учреждения, так и в форме некоммерческого общества.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Закон дает профессиональным колледжам финансовую и управленческую автономию, обновляет содержание образования в сотрудничестве с бизнесом и вводит независимое оценивание знаний в квалификационных центрах, что позволит готовить специалистов, нуждающихся в современном рынке труда.
Документ был поддержан Верховной Радой 21 августа.
Что предусматривает новый закон о профтехобразовании
Как сообщили в Министерстве образования и науки, среди главных изменений, предусматриваемых принятым законом, является то, что профессиональные колледжи будут работать в форме некоммерческих обществ.
"Высшие профессиональные училища, ПТУ и Центры ПТО постепенно переименуют в профессиональные колледжи, где будут учиться студенты с полноценными академическими правами. И самое важное — мы наконец-то начнем создавать на базе колледжей эффективную модель подготовки квалифицированных кадров, которые нужны рынку труда уже сейчас", - говорится в пресс-службе.
Согласно закону, предусмотрены следующие типы заведений профессионального образования:
- профессиональный колледж;
- учебный центр;
- профессиональный колледж с усиленной военно-физической подготовкой;
- заведение профессионального образования со специфическими условиями обучения;
- военное учреждение профессионального образования;
- учебный центр при учреждениях исполнения наказаний;
- учебный центр социальной реабилитации;
- центр профессионального совершенства.
Также закон предусматривает:
- меньше бюрократии – больше участия бизнеса;
- возможность получить квалификацию и быстро выйти на рынок труда;
- финансовая и управленческая автономность учебных заведений;
- внешнее оценивание результатов обучения.
Форма обучения может быть:
- институциональная (очная (дневная, вечерняя), дистанционная, сетевая);
- индивидуальное (экстернатное, на рабочем месте (на производстве));
- дуально.
Так как уже сейчас рабочие профессии пользуются большим спросом среди бизнеса и будут еще более востребованы в период восстановления, закон призван сделать все возможное, чтобы профессиональное образование отвечало вызовам времени.
Напомним, в этом году в Украине планируется обновить еще около 100 мастерских в учреждениях профессионального образования. На это в государственном бюджете предусмотрено более 500 млн. грн.