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В Украине обновят еще 100 мастерских в профтехах и реформируют систему профессионального образования
В этом году в Украине планируется обновить еще около 100 мастерских в учреждениях профессионального образования. На это в государственном бюджете предусмотрено более 500 млн. грн.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Мы уже оборудовали около 100 мастерских профтехов. Сегодня же создаем новую систему, отвечающую современным вызовам и потребностям. Систему, которая дает наиболее необходимые и современные знания", — отметил Шмыгаль.
Кроме обновления материально-технической базы правительство вводит ряд реформ:
- Финансовая автономия заведений - профессиональные училища и колледжи смогут самостоятельно управлять средствами, утверждать штатные росписи и отходить от тарифной сетки.
- Сотрудничество с бизнесом — учебные заведения будут привлекать партнеров в совместные инвестиционные проекты для улучшения образовательной инфраструктуры.
- Гибкость образовательных программ — модульная структура позволит получать профессиональную квалификацию по краткосрочным программам в соответствии с потребностями рынка труда.
Также предполагается упрощение типов заведений профобразования. Вместо 18 видов учреждений останется только два:
- Профессиональный колледж – для получения полноценного профессионального образования.
- Учебный центр – для краткосрочных и специализированных программ.
Шмыгаль добавил, что соискатели профобразования получат официальный статус студентов или курсантов. Правительство надеется на поддержку соответствующего законопроекта парламентом в ближайшее время.
Кроме этого, в 7 профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях ввели новую специальность – можно выучиться на оператора гражданских дронов.