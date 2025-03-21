В Украине обновят еще 100 мастерских в профтехах и реформируют систему профессионального образования

В этом году в Украине планируется обновить еще около 100 мастерских в учреждениях профессионального образования. На это в государственном бюджете предусмотрено более 500 млн. грн.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы уже оборудовали около 100 мастерских профтехов. Сегодня же создаем новую систему, отвечающую современным вызовам и потребностям. Систему, которая дает наиболее необходимые и современные знания", — отметил Шмыгаль.

Кроме обновления материально-технической базы правительство вводит ряд реформ:

Финансовая автономия заведений - профессиональные училища и колледжи смогут самостоятельно управлять средствами, утверждать штатные росписи и отходить от тарифной сетки.

Сотрудничество с бизнесом — учебные заведения будут привлекать партнеров в совместные инвестиционные проекты для улучшения образовательной инфраструктуры.

Гибкость образовательных программ — модульная структура позволит получать профессиональную квалификацию по краткосрочным программам в соответствии с потребностями рынка труда.

Также предполагается упрощение типов заведений профобразования. Вместо 18 видов учреждений останется только два:

Профессиональный колледж – для получения полноценного профессионального образования.

Учебный центр – для краткосрочных и специализированных программ.

Шмыгаль добавил, что соискатели профобразования получат официальный статус студентов или курсантов. Правительство надеется на поддержку соответствующего законопроекта парламентом в ближайшее время.

Кроме этого, в 7 профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях ввели новую специальность – можно выучиться на оператора гражданских дронов.