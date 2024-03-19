В МОН определили первые 72 профтеха, где будут обучать профессиям для восстановления Украины

Определены первые 72 профтеха, которые получат 500 млн грн государственных средств на обновление мастерских, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

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Там отмечается, что трансформация заведений будет происходить в рамках проекта "100 мастерских". Уже в конце весны они приступят к масштабным обновлениям учебных помещений, а в следующем учебном году у них смогут получать образование все желающие.

Остальные 28 профтехов, мастерские которых будут обновлены за средства международных партнеров и бизнеса, еще выбирают.

В МОН напомнили, что о старте проекта "100 мастерских", целью которого является обновление мастерских учреждений профессионального образования, было объявлено в 2023 году. Они призваны помочь учащимся эффективно и качественно учиться наиболее нужным профессиям для страны.

"Проект #100 мастерских - это возможность уже сейчас сформировать качественную и эффективную базу для обучения будущих профессионалов. Как результат - в дальнейшем повлиять на потребности экономики и бизнеса. Также мы понимаем, каких специалистов не хватает на рынке труда и какие профессии будут востребованы для восстановления страны. Поэтому уже сейчас запускаем инициативы, которые позволят приобретать актуальные знания и навыки в профтехах с комфортными условиями и современным оборудованием", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Самые популярные направления, по которым будут созданы мастерские в 72 профтехах:

сельское хозяйство - 14 мастерских;

общепит — 10 мастерских;

промышленность и машиностроение - 7 мастерских;

строительство и автомобильный транспорт – 6 мастерских.

Мастерские будут также созданы по таким профилям, как сварка, металлообработка, деревообработка и т.д.

По словам министра образования и науки Оксена Лисового, целью проекта является создание условий для подготовки специалистов, которых сегодня критически не хватает на рынке труда, и в то же время дать толчок для развития профтехобразования в целом.

"При отборе заведений-победителей тщательно оценивали заявки. Каждое заведение должно было спрогнозировать, какое влияние на экономический рост региона и рынок труда будет иметь новая мастерская. В конце концов, больше всего мастерских будут созданы по направлениям сельского хозяйства и общественного питания. Это те сферы, где мы нуждаемся в специалистах. уже здесь и сейчас. Кроме этого, в приоритете машиностроения, строительство и автомобильный транспорт", - отметил Лесной.

Также в МОН сообщили, что в этом году будут созданы две мастерские по профилю оператор дистанционно управляемых аппаратов, то есть оператор гражданских дронов. Профессию планируется лицензировать в 2024 году. В частности, по этому направлению мастерские обновят в Тернопольском профессиональном колледже с усиленной военной и физической подготовкой и Черновицком высшем профессиональном училище радиоэлектроники.

Ранее мы сообщали, что в 2024 году в 7 профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях можно будет выучиться на оператора гражданских дронов.

В ноябре 2023 года стало известно, что в Украине стартовал правительственный экспериментальный проект, по которому участники боевых действий и лица с инвалидностью, полученной из-за войны, могут бесплатно пройти профессиональное обучение в заведениях Государственной службы занятости.

Фото: ua.depositphotos.com