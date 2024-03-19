У МОН визначили перші 72 профтехи, де навчатимуть професій для відбудови України

Визначено перші 72 профтехи, які отримають 500 млн грн державних коштів на оновлення майстерень, повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

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Там зазначається, шо трансформація закладів відбуватиметься в межах проєкту "100 майстерень". Уже наприкінці весни вони розпочнуть масштабні оновлення навчальних приміщень, а в наступному навчальному році в них зможуть здобувати освіту всі охочі.

Решту 28 профтехів, майстерні яких буде оновлено за кошти міжнародних партнерів і бізнесу, ще обирають.

У МОН нагадали, що про старт проєкту "100 майстерень", метою якого є оновлення майстерень закладів професійної освіти, було оголошено у 2023 році. Вони покликані допомогти учням ефективно і якісно навчатися найбільш потрібних професій для країни.

"Проєкт #100 майстерень — це можливість уже зараз сформувати якісну та ефективну базу для навчання майбутніх професіоналів. Як результат — у подальшому вплинути на потреби економіки й бізнесу. Також ми розуміємо, яких фахівців не вистачає на ринку праці та які професії будуть затребувані для відбудови та відновлення країни. Тож уже зараз запускаємо ініціативи, які дадуть змогу здобувати актуальні знання та навички в профтехах із комфортними умовами та сучасним обладнанням", — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Найпопулярніші напрями, за якими будуть створені майстерні в 72 профтехах:

сільське господарство — 14 майстерень;

громадське харчування — 10 майстерень;

промисловість та машинобудування — 7 майстерень;

будівництво та автомобільний транспорт — 6 майстерень.

Майстерні будуть також створені за такими профілями, як зварювання, металообробка, деревообробка тощо.

За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, метою проєкту є створення умов для підготовки фахівців, яких сьогодні критично бракує на ринку праці, і водночас дати поштовх для розвитку профтехосвіти загалом.

"Під час відбору закладів-переможців ретельно оцінювали заявки. Кожен заклад мав спрогнозувати, який вплив на економічне зростання регіону та ринок праці матиме нова майстерня. Зрештою найбільше майстерень буде створено за напрямами сільського господарства та громадського харчування. Це ті сфери, де ми потребуємо фахівців уже тут і зараз. Крім цього, у пріоритеті машинобудування, будівництво та автомобільний транспорт", — зазначив Лісовий.

Також у МОН повідомили, що цьогоріч буде створено дві майстерні за профілем оператор дистанційно керованих апаратів, тобто оператор цивільних дронів. Професію планують ліцензувати в 2024 році. Зокрема, за цим напрямом майстерні оновлять в Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою і Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки.

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році в 7 профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.

У листопаді 2023 року стало відомо, що в Україні стартував урядовий експериментальний проєкт, за яким учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть безоплатно пройти професійне навчання в закладах Державної служби зайнятості.

Фото: ua.depositphotos.com