Уряд ухвалив "злиття" найбільших українських вишів у Львові, Києві та Харкові

Кабінет міністрів України ухвалив постанови про реорганізацію Інституту фізичної оптики імені Ореста Влоха, Науково-дослідного інституту українознавства і Української інженерно-педагогічної академії.

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Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Зазначається, що Інститут фізичної оптики об'єднають зі Львівським національним університетом імені Івана Франка, Науково-дослідний інститут українознавства - з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, а Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

У МОН підкреслюють, що такі рішення мають на меті оптимізувати мережу наукових установ і закладів вищої освіти, покращити управління, посилити кадровий потенціал, дослідницьку базу, а також можливості додаткового залучення конкурсного й позабюджетного фінансування наукової діяльності дослідницьких інституцій.

Також, згідно з міністерством, це дасть університетам змогу посилити в освітньому процесі дослідницьку складову.

У МОН нагадують, що у січні 2024 року КМУ уже було ухвалено рішення про об'єднання Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища і людини МОН та НАН України (м. Одеса) та Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

У відомстві додають, що об’єднавчі процеси тривають і в інших регіонах країни.

Як підкреслив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, безпосереднє управління науковими установами є непритаманною для МОН функцією, а рішення про об’єднання, є продовженням курсу на посилення університетської науки.

"Тепер ці наукові установи зможуть обʼєднати зусилля та ресурси із ЗВО для розвитку наукових досліджень та інноваційних проєктів. Таке обʼєднання дасть можливість інститутам отримати більше ресурсів для розвитку наукового потенціалу", - пояснив Лісовий

Нагадаємо, як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у 2024 році виплати українським освітянам буде підвищено на 21% - видатки бюджету на освіту перевищать 170 млрд грн. Це на 20 млрд грн більше в порівнянні з 2023 роком.