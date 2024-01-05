В 2024 році фінансування галузі освіти збільшиться на 21% - прем'єр

У 2024 році виплати українським освітянам буде підвищено на 21% - видатки бюджету на освіту перевищать 170 млрд грн, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. Це на 20 млрд грн більше в порівнянні з 2023 роком.

За його словами, уряд виділить додаткові 2,5 млрд грн на облаштування укриттів у закладах освіти. Також по 1,5 млрд грн спрямують на проект "Нова українська школа", а також на модернізацію шкільних їдалень. Ще 1 млрд грн буде виділено на шкільні автобуси.

Прем'єр додав, що уряд в 2024 році запустить масштабну реформу вищої освіти, яка дозволить охопити державною підтримкою якнайбільше студентів.

"Зараз 60% студентів навчається на контракті. Наша мета — щоб навпаки, понад 60% студентів отримували різні види державної підтримки", — зауважив Денис Шмигаль.

Для цього Кабмін хоче запровадити модель державних грантів, які дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання.

Бюджет 2024: що передбачено

Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік 9 листопада 2023 року. Документ передбачає, що доходи бюджету становитимуть 1,76 трлн грн, а видатки – 3,35 трлн гривень. Дефіцит заплановано на рівні 1,57 трлн гривень. Водночас зовнішні запозичення становитимуть 41 млрд доларів.

Прогнозується, що реальний валовий внутрішній продукт зросте на 4,6%.

Очікувана інфляція становитиме 9,7%, а курс гривні – 40,7 грн за долар.

Серед іншого планується, що з 1 січня мінімальна заробітна плата зросте до 7 100 грн, а з 1 квітня – до 8 000 грн (+19,4%). Прожитковий мінімум для однієї особи із початку 2024 року має зрости до 2 920 грн (+12,8%). А з 1 березня буде проведено індексацію пенсій.