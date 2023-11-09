Верховна Рада ухвалила держбюджет-2024: що у ньому

Верховна Рада на засіданні 9 листопада ухвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Документ схвалили голосами 276 парламентарів.

До другого читання доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн і вони становлять 1,768 трлн грн.

Видатки майже залишились такими самими 3,35 трлн грн

Дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн і тепер становить 1,57 трлн грн.

Також зовнішні запозичення зменшили на на 103,5 млрд (з 42,9 млрд $ до 41$ ) за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн.

Прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%).

Згідно основного кошторису країни рівень інфляції становитиме 9,7% (у першому читанні було 10,8 %).

Курс гривні прогнозується 40,7 грн за дол. ( було 41,4 грн за дол.).

"В бюджеті чітко розставлені пріоритети. Всі наші внутрішні ресурси підуть на те, щоб вистояти та перемогти ворога. Практично 50% наших видатків — на оборону та безпеку України. Буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде на армію", - зауважив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він додав, що у бюджеті закладена індексація пенсій, а також зростання мінімальної зарплати.

За словами Шмигаля, видатки на освіту зростуть на понад 20 млрд грн. Видатки на медицину зростуть на понад 20 млрд грн.

Також кошти на програму підтримки ветеранів збільшують вдвічі, а для підтримки бізнесу передбачають понад 40 млрд грн.

Як заявила очільниця парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, у головному кошторисі країни було скорочено капітальні видатки задля перенаправлення грошей на безпеку та оборону.

"Ми скоротили практично усі капітальні видатки. Там просто залишалися кошти на будівництво другої черги музею Голодомору – ми це викреслили. Ми також викреслили видатки на ремонт фасадів різних держорганів. Крім того, збільшили трошки видатки на соціальну допомогу", – защначила Підласа.

Бюджет 2024: що передбачено

Зауважимо, наступного року Україна може опинитися у складному фінансовому становищі, оскільки без подальшої підтримки від союзників Києву загрожує дефіцит бюджету у 29 мільярдів доларів.

Як повідомляли в Міністерстві фінансів, видатки загального фонду державного бюджету передбачені на рівні 3,1 трлн грн, тоді як очікувані доходи становитимуть 1,5 трлн гривень.

Також передбачено, зокрема, витрати на:

соціальний захист – 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн порівняно з бюджетом на 2023 рік);

підтримку ветеранів війни – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн);

освіту – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн);

охорону здоров’я – 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн);

цифрову трансформацію пріоритетних галузей та сфер суспільного життя – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн);

культуру – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн);

спорт – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн);

Міністерство закордонних справ – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн);

підтримку бізнесу – 30,8 млрд грн.

Серед іншого планується, що з 1 січня мінімальна заробітна плата зросте до 7 100 грн, а з 1 квітня – до 8 000 грн (+19,4%). Прожитковий мінімум для однієї особи із початку 2024 року має зрости до 2 920 грн (+12,8%). А з 1 березня буде проведено індексацію пенсій.

Очікується, що дефіцит державного бюджету становитиме 20,4% ВВП (у 2023 році було закладено 27%). Погашення державного боргу планують на рівні 606,5 млрд грн, серед яких внутрішні – на 421,6 млрд грн, а зовнішні – на 184,9 млрд грн.

Нагадаємо, 2 листопада Кабінет міністрів схвалив та подав до Верховної Ради проєкт закону про Державний бюджет на 2024 рік, який був підготовлений для другого читання.

19 жовтня Рада прийняла проєкт бюджету-2024 у першому читанні.