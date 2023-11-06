Місія МВФ розпочала перегляд програми фінансування України

6 листопада місія Міжнародного валютного фонду розпочинає роботу для проведення другого перегляду виконання Україною програми розширеного фінансування EFF (Extended Fund Facility).

Про це повідомили у понеділок у Національному банку України.

Згідно з інформацією, місія працюватиме в гібридному форматі – офлайн та онлайн. Українська команда, яка долучатиметься до робочих зустрічей у Варшаві та дистанційно з Києва, складатиметься з представників НБУ, Міністерства фінансів та інших державних органів та установ.

У НБУ наголосили, що під час перегляду програми EFF буде обговорюватися прогрес України у виконанні зобов’язань, взятих на себе в межах Меморандуму про економічну та фінансову політику. Йдеться про заходи у сферах податкової, бюджетної, монетарної та валютної політики.

Фінансування від МВФ

Якщо Україна виконає всі структурні маяки, які передбачаються згідно з програмою розширеного фінансування, то перегляд програми дозволить залучити наступний транш допомоги в розмірі близько 900 млн доларів.

Зауважимо, що попередня програма розширеного фінансування EFF, яку МВФ затвердив у березні, передбачає виділення Україні 15,6 млрд доларів протягом чотирьох років. Перший транш обсягом 2,7 млрд доларів виділили на початку квітня, а другий, на 890 млн доларів, Україна отримала в липні.

Крім того, під час перегляду програми буде обговорено питання джерел фінансування дефіциту державного бюджету України, включаючи міжнародну фінансову допомогу та внутрішній борговий ринок.

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