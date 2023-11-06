Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования Украины

6 ноября миссия Международного валютного фонда начинает работу по проведению второго пересмотра выполнения Украиной программы расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility).

Об этом сообщили в понедельник в Национальном банке Украины.

Согласно информации, миссия будет работать в гибридном формате – офлайн и онлайн. Украинская команда, которая будет приобщаться к рабочим встречам в Варшаве и дистанционно из Киева, будет состоять из представителей НБУ, Министерства финансов и других государственных органов и учреждений.

В НБУ подчеркнули, что при пересмотре программы EFF будет обсуждаться прогресс Украины в выполнении обязательств, взятых на себя в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике. Речь идет о мерах в сфере налоговой, бюджетной, монетарной и валютной политики.

Финансирование от МВФ

Если Украина выполнит все структурные маяки, которые предусматриваются согласно программе расширенного финансирования, пересмотр программы позволит привлечь следующий транш помощи в размере около 900 млн. долларов.

Заметим, что предыдущая программа расширенного финансирования EFF, которую МВФ утвердил в марте, предусматривает выделение Украине 15,6 млрд. долларов в течение четырех лет. Первый транш в размере 2,7 млрд долларов выделили в начале апреля, а второй, на 890 млн долларов, Украина получила в июле.

Кроме того, при пересмотре программы будут обсуждены вопросы источников финансирования дефицита государственного бюджета Украины, включая международную финансовую помощь и внутренний долговой рынок.

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