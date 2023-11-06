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Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования Украины
6 ноября миссия Международного валютного фонда начинает работу по проведению второго пересмотра выполнения Украиной программы расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility).
Об этом сообщили в понедельник в Национальном банке Украины.
Согласно информации, миссия будет работать в гибридном формате – офлайн и онлайн. Украинская команда, которая будет приобщаться к рабочим встречам в Варшаве и дистанционно из Киева, будет состоять из представителей НБУ, Министерства финансов и других государственных органов и учреждений.
В НБУ подчеркнули, что при пересмотре программы EFF будет обсуждаться прогресс Украины в выполнении обязательств, взятых на себя в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике. Речь идет о мерах в сфере налоговой, бюджетной, монетарной и валютной политики.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Финансирование от МВФ
Если Украина выполнит все структурные маяки, которые предусматриваются согласно программе расширенного финансирования, пересмотр программы позволит привлечь следующий транш помощи в размере около 900 млн. долларов.
Заметим, что предыдущая программа расширенного финансирования EFF, которую МВФ утвердил в марте, предусматривает выделение Украине 15,6 млрд. долларов в течение четырех лет. Первый транш в размере 2,7 млрд долларов выделили в начале апреля, а второй, на 890 млн долларов, Украина получила в июле.
Кроме того, при пересмотре программы будут обсуждены вопросы источников финансирования дефицита государственного бюджета Украины, включая международную финансовую помощь и внутренний долговой рынок.
Источник фото: ua.depositphotos.com