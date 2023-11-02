Розширене фінансування від МВФ. Фонд готує місію для другого перегляду програми, – Шмигаль

Міжнародний валютний фонд готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування України.

Про це 2 листопада повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який провів розмову з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

За словами очільника уряду, перегляд програми дозволить залучити наступний транш допомоги в близько 900 млн доларів.

Під час розмови Шмигаль і Каммер обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. Крім того, вони торкнулися, зокрема, питання фінансування дефіциту державного бюджету, підтримки малого й середнього бізнесу, а також заходи, спрямовані на зростання економіки.

Програма МВФ: що передбачає

МВФ на прикінці березня затвердив розширеного фінансування EFF, яка передбачає виділення Україні 15,6 млрд доларів протягом чотирьох років. Перший транш обсягом 2,7 млрд доларів виділили на початку квітня, а другий, на 890 млн доларів, Україна отримала в липні.

Транші надаються за результатами переглядів програми, які стосуються того, чи виконала українська сторона структурні маяки. Ідеться про зобовʼязання, взяті в рамках співпраці з МВФ. Серед них, наприклад, є відновлення планових податкових перевірок, що мало відбутися до кінця вересня, але досі не зроблено.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначав, що другий перегляд програми розширеного фінансування відбудеться в листопаді.