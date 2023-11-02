Відновлення податкових перевірок переносять: профільний комітет Ради схвалив законопроєкт

Фінансовий комітет Верховної Ради схвалив доопрацьовану редакцію законопроєкту №10016-д щодо відновлення податкових перевірок. Про це повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Він зазначив, що в документі, який парламент має розглянути в другому читанні, прописано такі зміни:

термін повернення документальних планових податкових перевірок перенесено з 1 листопада на 1 грудня;

мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи зберігається до грудня 2024 року.

Податкові перевірки: рішення Ради

Мораторій на проведення податкових перевірок було запроваджено після початку повномасштабної агресії РФ проти України. Однак Міжнародний валютний фонд вимагав відновити їх для ухвалення рішення щодо чергового траншу.

Наприкінці червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про повернення довоєнних податків, однак перед голосуванням із документа виключили відновлення податкових перевірок для великого бізнесу. Проєкт передбачив відновлення перевірок лише для виробників підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, пальне), а також підприємств, які працюють у сферах грального бізнесу та фінансових послуг.

У жовтні парламент підтримав у першому читанні законопроєкт про повернення документальних планових перевірок для тих платників, які за 2021 рік мали:

вдвічі більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;

рівень сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість менший ніж 50% по галузі;

річний дохід у понад 10 млн грн, а загальну суму витрат – понад 75% суми такого доходу.

Однак не повертаються перевірки для ФОПів першої та другої групи, а також для підприємств на тимчасово окупованих територіях або територіях, де тривають бойові дії.

Передбачалося, що ці зміни почнуть діяти з 1 листопада, однак до цієї дати Рада не розглянула проєкт у другому читанні.

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