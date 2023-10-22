В Україні планують запровадити новий податковий режим для неофіційно зайнятих осіб: що він передбачає

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, згідно яким пропонується створити новий податковий режим для неофіційно зайнятих осіб із базовою ставкою 6% від обороту.

Так, у парламенті зареєстровано законопроєкт 10166 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження спеціального режиму оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від здійснення окремих видів діяльності".

Його авторами стали низка депутатів на чолі з головою податкового комітету Верховної Ради Данилом Гетманцевим та його першим заступником Ярославом Железняком.

Навіщо потрібен новий податковий режим

Необхідність запровадження нового податкового режиму депутати пояснюють тим, що чинна спрощена система оподаткування підходить не всім.

Деяких людей відлякує процес реєстрації ФОП та необхідність вести звітність.

При цьому згідно з даними Державної служби статистики України, частина українців отримують доходи, працюючи водіями таксі чи у кур’єрській службі, або надаючи послуги у сфері краси.

Як приклад, депутати наводять 300 000 водіїв таксі, які співпрацюють з цифровими платформами на кшталт Uklon чи Uber.

Як переконані автори законопроєкту, від 63% до 100% будуть готові працювати офіційно, якщо їм не потрібно буде оформлювати статус ФОП.

Кількість людей, які співпрацюють з онлайн-сервісами замовлення послуг, оцінюється у 400 000 осіб, а фіскальний ефект – близько 3 млрд грн.

Очікується, що потенційний фіскальний ефект від запровадження нового податкового режиму становитиме 10 млрд грн.

Хто може скористатися

Право на застосування спецрежиму оподаткування матимуть особи, які не є самозайнятими, та відповідають трьом вимогам:

не використовують працю найманих осіб;

дохід протягом року – не більше ніж 153 мінімальних зарплат на рік (тобто менше ніж 1 млн грн станом на 2023 рік), доходи понад цю суму будуть оподатковуватися за звичайною ставкою 18%;

працюють виключно через реєстратори розрахункових операцій.

У законопроєкті перераховано 20 видів дозволеної діяльності для цього спецрежиму, наприклад, водії (таксисти), кур'єри, ремонтники, перекладачі, фотографи, домашня прислуга, няні, перукарі, манікюрниці тощо.

Що передбачає новий податковий режим

Спеціальний режим дозволятиме працювати без звітності, а податкове зобов'язання з рахунку людини буде автоматично списуватися банком.

Також пропонується встановити, що доходи, отримані фізичною особою в рамках спеціального режиму, оподатковуються за ставкою 6%, якщо сума отриманого доходу протягом року не перевищує 153 розмірів мінімальної заробітної плати,а у разі перевищення такої суми – застосовується ставка 18% до суми перевищення.

Крім того, законопроєктом визначається поняття «оператор цифрової платформи», а також покладається на них обов’язок щодо надання контролюючому органу інформації про суми доходів, які отримані з використанням цифрової платформи фізичними особами.

Також особа, яка застосовуватиме спеціальний режим оподаткування, здійснюватиме усі розрахунки виключно за допомогою реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій незалежно від способу розрахунків.

Нагадаємо, протягом вересня українці відкрили 35 587 ФОПів, що є найвищим показником за останні три роки. Найчастіше в Україні нові справи відкривають у сферах торгівлі, індивідуальних послуг та громадського харчування. П'ята частина усіх нових ФОПів відкривається на Київщині.

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