Таксистів почнуть штрафувати, якщо вони не видаватимуть чеки пасажирам: що потрібно знати

В Україні таксистів зобов’язали облаштувати салони авто касовими апаратами для розрахункових операцій та видавати пасажирам чек. У разі порушення нової норми таксистам загрожують штрафи. В Державній податковій службі роз’яснили нюанси нових зобов’язань саме для таксі.

Нові правила РРО - що змінилося для таксистів

До повномасштабного вторгнення підприємці намагалися змусити Раду відмовитися від ідеї зобов’язати ФОП встановлювати апарати PPO. У березні 2022 року нардепи внесли зміни до закону №265/95, які передбачали відстрочення запровадження штрафів, пов’язаних із застосуванням РРО для більшості бізнесу. Проте згодом, як і низку інших послаблень для бізнесу “на час війни”, скасували. До переліку підприємців, які зобов’язані встановити PPO, включили й таксистів.

"З 1 жовтня до суб’єктів господарювання, які надають послуги таксі та приймають до оплати готівкові кошти та/або електронні платіжні засоби без проведення таких операцій через РРО, можуть застосуватись штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог закону", – йдеться у повідомленні Податкової служби.

Інфографіка: ДПС

Штрафи для таксистів - нові правила щодо РРО

В загальному закон про PPO передбачає штрафи на рівні 100% від суму реалізованого товару. Проте для таксистів діють “знижки”. Якщо водій таксі не видасть пасажиру чек, то його оштрафуют на:

25% від вартості послуги, якщо водій не видасть пасажиру чек першого разу;

50% - за друге порушення.

Додатково встановлені фіксовані суми штрафів:

510 грн - за неподання звітності щодо РРО та за відсутність контрольної стрічки на РРО;

5100 грн — за використання РРО, у конструкцію якого були внесені зміни, які не передбачені документацією виробника;

34–85 грн - за порушення порядку проведення розрахунків з особи, яка не використала РРО, 85–170 грн — з посадових осіб суб’єкта господарювання;

Законодавство - на яких підставах штрафуватимуть

Порядок проведення розрахунку клієнтів вказаний в першому пунктів статті №3 закону ”Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”.

Документ на законодавчому рівні зобов’язує підприємців, які, зокрема, надають послуги - що і роблять таксисти - проводити розрахункові операції на повну суму надання послуги через зареєстровані, опломбовані та переведені у фіскальний режим роботи РРО. Це й же закон вказує на обов’язкову видачу чеку клієнту, тобто пасажирам у випадку з таксі.

Чи штрафуватимуть таксистів біля зони бойових дій

Враховуючи воєнний стан в країні, закон про PPO передбачає низку пом’якшень для різних підприємців. Що потрібно знати таксистам, так це те, що в районах де тривають, або є ймовірність бойових дій - не штрафують за відсутність PPO.

PPO для таксистів - що підійде

Аби працювати, не порушуючи законодавство, таксисти можуть використовувати сертифікований портативний апарат для виїзної торгівлі. Такий пристрій компактний та має широкі функціональні можливості.

Такий апарат можна вбудувати дисплеєм до покупця, аби зручно було видавати чек після оплати. Він зчитує штрих-коди 1D / 2D, приймає оплати банківською картою та видає чек. Живиться такий апарат від мережі, також його можна під’єднувати до автономних акумуляторів. В середньому такий апарат без підзарядки в режимі offline може працювати до 72 годин.

Касовий апарат для виїзної торгівлі / Фото: Tradesolutions

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