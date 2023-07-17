ПриватБанк скасував комісію на прийом платежів через додаток "Термінал"

Всі підприємці, які почнуть користуватися додатком ПриватБанку "Термінал" до 15 серпня, будуть приймати платежі без комісій.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

"Якщо ви підприємець, та до 15 серпня встигнете підключити наш сервіс прийому платежів за допомогою смартфону “Термінал”, то можете приймати платежі без комісій", — йдеться в оголошенні.

Рішення прийняли в рамках програми підтримки підприємців та малого бізнесу разом з Visa.

Як почати приймати карткові платежі через "Термінал"

Спочатку потрібно завантажити на смартфон додаток "Термінал" у Google Play Store; Зареєструватися в особистому кабінеті сервісу.

Після завершення встановлення безкоштовне обслуговування почне діяти автоматично. "Термінал" дозволяє перетворити смартфони (на Android) з NFC на повноцінний POS-термінали.

Нагадаємо, бізнес активно використовував "Термінал" під час блекаутів восени та взимку. Адже під час відключення електрики платити безконтактними картками та гаджетами можна через додаток "Термінал", а також за допомогою платіжного QR коду та Приват24.