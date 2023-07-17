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ПриватБанк отменил комиссию на прием платежей через приложение "Терминал"
Все предприниматели, которые начнут пользоваться приложением "Терминал" до 15 августа, будут принимать платежи без комиссий.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
"Если вы предприниматель и до 15 августа успеете подключить наш сервис приема платежей с помощью смартфона "Терминал", то можете принимать платежи без комиссий", - говорится в объявлении.
Решения приняли в рамках программы поддержки предпринимателей и малого бизнеса вместе с Visa.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как начать принимать карточные платежи через "Терминал"
- Сначала нужно скачать на смартфон приложение "Терминал" в Google Play Store;
- Зарегистрироваться в личном кабинете сервиса.
После завершения установки бесплатное обслуживание начнет действовать автоматически. "Терминал" позволяет превратить смартфоны (в Android) из NFC в полноценный POS-терминалы.
Напомним, бизнес активно использовал "Терминал" во время блэкаутов осенью и зимой. Ведь при отключении электричества платить бесконтактными картами и гаджетами можно через приложение "Терминал", а также с помощью платежного QR кода и Приват24.