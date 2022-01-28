Штрафы за отсутствие РРО: как от неопределенности властей штормит украинских предпринимателей

С 1 января ФОПы 2-4 групп обязаны работать с РРО/ПРРО. Бизнес новшеству не рад, ведь система постоянно дает сбои, но отказаться нельзя — правительство грозит штрафами и постоянно меняет свое решение, когда они начнутся. Рассказываем, как реагируют на все это предприниматели и почему их бизнес штормит по полной, пока вопрос с РРО и штрафами не урегулирован.

24 января главный идеолог "налоговой реформы" — глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев — исключил возможность отмены кассовых аппаратов для ФОПов.

"Реформа состоялась", — торжественно заявил во время брифинга в парламенте. А предприниматели организовали очередной митинг, требуя принять законопроект №5866, который отменяет обязательное использование РРО. За считанные часы главный игрок движения малого бизнеса против фискализации "SAVE ФОП", организовал масштабную акцию протеста. Ее участники решили штурмовать парламент, поэтому начались стычки с силовиками.

На второй день штурма, 26 января, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук попытался урегулировать конфликт и пообещал, что парламент в ближайшие дни примет закон, которым штрафы за отсутствие кассовых аппаратов отменят. Но при условии, что ФОПы установят их до конца года.

По его словам, соответствующий законопроект предложил Гетманцев и в Верховной Раде зарегистрировать его должны к концу дня. Создалось впечатление, будто в правительстве наконец-то прислушались к бизнесу и идут ему навстречу.

Однако сам Гетманцев спустя несколько часов опроверг эту информацию и уточнил, что СМИ его "не так поняли" и речь идет вовсе не об отмене штрафов, а только о том, чтобы их уменьшить. И отнюдь не до конца года.

"Уважаемые друзья, предприниматели сферы торговли, 25 января прошло. Как и предполагалось, чуда не произошло. Систему РРО никто не отменил и не отменит, несмотря на мантры отбросов и мошенников. У тех нескольких тысяч ФОПов, которые еще не установили РРО, есть немного времени, до февраля", — заявил чиновник.

Нардеп уточнил: Стефанчук имел в виду предложение Гетманцева временно уменьшить штрафы для ФОПов, которые еще установили РРО/ПРРО. Но только до определенного времени. Так, если ФОП установит кассовый аппарат до 1 февраля, никакого штрафа не будет. Если РРО установят до 1 апреля, штраф будет. Но лишь 10% от изначального. А ФОП, которые не установят и до этого времени, придется платить по полной. То есть, 100% от суммы сделки, если вас уличат в работе без РРО в первый раз, и 150% — во все последующие. Соответствующий законопроект — №6561, в Верховной Раде зарегистировали 28 января.

ФОПы в замешательстве: почему РРО и ПРРО стали проблемой

Митинги, которые проводят предприниматели с требованием отсрочить обязательное введение РРО и ПРРО, начались еще в прошлом году. И на сегодня прошло уже несколько тысяч таких акций. Один раз власти пошли навстречу — отсрочили введение обязательного РРО до конца 2021 года. Но когда в середине декабря прошлого года в Верховной Раде голосовали за новую отсрочку — до конца 2022 года, большинство депутатов оказались против.

Предприниматели до последнего надеялись, что власти поддержат новую отсрочку. И до последнего не устанавливали РРО/ПРРО. Поэтому накануне 1 января — когда выяснилось, что надется больше не на что, бизнес кинулся за кассовыми аппаратами. Это привело к массовому сбою работы налоговой и самих РРО и ПРРО -- сами сервисы и налоговая оказались не готовы к такому наплыву ФОП.

Ранее Delo.ua писало, что у кассовых аппаратов есть как противники, так и сторонники. Противники не хотят выходить из тени, либо же сталкиваются с проблемами в использовании РРО/ПРРО, поэтому вообще отказываются на нем работать, чтобы избежать штрафа за неправильно оформленные чеки. Сторонники — те, кто уже давно работает "в белую", поэтому им все-равно.

Корреспонденты Delo.ua опросили предпринимателей, которые вынуждено установили кассовые аппараты с 1 января, чтобы узнать, будут ли они пользоваться ими, если штрафы отменят. Ведь это единственный показатель результативности налоговой реформы Гетманцева. Но ответы не обнадежили.

"По сути предприниматель торгует очень мелким копеечным товаром, но этого товара тысячи наименований... Кто это должен программировать, вносить в эти устройства? Каждый ФОП нынче и бухгалтер, и юрист, и продавец. Должен стать еще и айтишником? А можно было бы просто сделать чек, где была бы фамилия самого предпринимателя, сумма и какое-то общее название... Например, "пуговицы", а не "пуговицы красные, 4 дырочки"?", - говорит предпринимательница Зоя.

Предприниматель Иван Кожушенко рассказал, что ПРРО поставил еще год назад — от налоговой. Но работает он плохо и за год не было никаких толковых доработок.

"Интеграции ни с чем нет. Платные программы - что-то лучше, что-то такое же унылое. Процесс не логичен, налоговая выдавала сертификаты неделю. Т.к. сами не знали, как это делать, отдел РРО вообще отморозился. Но нас обязали ставить еще год назад. Пока продолжаем, а что делать?!, — вспоминает Кожушенко.

И добавляет — если "обязаловку" отменят, использовать РРО, конечно же перестанет. Причина банальна -- дополнительная бумажная волокита и сложность процесса

"Куча бумажек-накладных, за всеми документами следить надо, не дай Бог что-то не вбили в ПРРО и т.", -- подчеркивает предприниматель.

Собственник фаст-фуда Александр из Одессы рассказал, что не успевает отслеживать все события касательно штрафов, работы с РРО, так как слишком много разных заявлений, но нет четких инструкций.

"Я выбрал недорогой вариант ПРРО и установил его в начале января. Перед установкой я с супругой прочитали все законы, консультировались с юристами, читали инструкции, но все равно нет уверенности, что мы по итогу правильно отчитаемся в налоговую и нас могут оштрафовать. Я принял решение, что закрою свою точку в феврале, так как торговли сейчас нет, но есть много проблем с ПРРО . Может ближе к лету возобновим работу, если все наладится", - говорит он.

Предпринимательница Марьяна Лещишин также высказала мнение, что РРО усложняет работу.

"Зарегистрировала, научила пользоваться ФОПов более чем 20 штук за последние 3 недели разными ПРРО. Если его отменят, то те клиенты, которые зарабатывают до 1 320 000 гривен в год отменят его регистрацию! Я сама, как бухгалтер ФОП буду настаивать на этом, потому что он усложняет делать работу! Неверный чек - штраф, посмотрите, сколько должно быть всего в выданном чеке, а сколько людей об этом знает… Наверное 5% из всех ФОПов и бухгалтеров вместе с ними взятых об этом знают. Не закрытое вовремя изменение, не сохраненный z-отчет - одни штрафы!!!", - сетует Марьяна.

Он добавила, что люди к концу дня массово звонят, потому что у них плохо работает ПРРО и не могут закрыть смену из-за сбоев в работе аппарата.

"На чьи плечи наша власть повесила эту налоговую реформу? Кто-то бесплатно и круглосуточно объясняет людям, что они должны делать, хоть один специалист? Знаете за последний год 2020-2021 я только и делаю, что учу изменения властей!!! Люди хотят стабильности и чтобы их никто не дергал, а дал спокойно работать", - говорит она.

В заключение Марьяна подчеркнула, что некоторые предприниматели уже в декабре начали закрывать свой бизнес из-за РРО и ПРРО.