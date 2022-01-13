Бизнес бьет тревогу из-за новогодних сбоев с подключением к ПРРО: каких ФОПов оштрафуют и что делать, чтобы этого избежать

В конце декабря 2021 года предприниматели массово начали устанавливать программный регистратор расчетных операций (ПРРО), однако сервисы и налоговая оказались не готовы к такому наплыву ФОПов. Это привело к массовому сбою работы налоговой и самих ПРРО. Почему так произошло, как работать и не получить штраф от налоговой в случае сбоя, рассказывает Delo.ua.

Бизнес основателя компании Localz Романа Грабежова попал под закон о фискализации, согласно которому с 1 января нужно начать работать через РРО или ПРРО. Поэтому, как и многие украинские предприниматели, он задался вопросом: что выбрать — РРО или ПРРО?

"В итоге выбрал программный РРО компании Checkbox. Программа показалась интуитивно понятной и комфортной, а это явный плюс, поскольку позволяет быстро обучить интерфейсу продавцов", — объясняет Грабежов. Роман Грабежов Основатель компании Localz

Однако с регистрацией тянули до последнего и занялись этим в канун Нового года. Как раз тогда, когда у украинских ФОПов начался ажиотаж по установке ПРРО и РРО.

Многие украинские предприниматели до последнего надеялись, что обязательное использование ПРРО отсрочат еще на один год — до 1 января 2023 года. Однако Рада не поддержала отсрочку, поэтому предприниматели, еще не установившие РРО или ПРРО, начали поспешно этим заниматься, чтобы избежать штрафов налоговой.

К чему привела спешка

Массовая регистрация привела к большой нагрузке на серверы налоговой, начались сбои в работе бесплатного ПРРО налоговой и решений других производителей, в том числе у системы Checkbox.

Грабежов рассказал Delo.ua, что при регистрации серверы налоговой службы выдавали постоянно какие-то ошибки, ключи ЕЦП не принимались. В итоге удалось зарегистрироваться только утром 3 января, но начались новые сбои — уже непосредственно с ПРРО Checkbox.

"Проблемы были на каждом шагу — от открытия смены до невозможности сформировать чек и в конце дня закрыть смену. Из личного опыта скажу, что сервисы-конкуренты тоже работали с похожими сбоями. Мои друзья пользуются менее известными ПРРО, которые столкнулись с проблемами", — говорит Грабежов.

Тем не менее, по его словам, проблему с работой сервиса удалось решить за несколько дней.

Сооснователь Checkbox Дмитрий Дубилет рассказал Delo.ua, что сбой у Checkbox произошел из-за того, что в компании не учли, что на их решение будет такой высокий спрос — не ожидали, что примерно 50% рынка пойдет к ним. По словам Дубилета, компания стабилизировала работу еще на прошлой неделе. У новых клиентов багов почти не было. Сейчас у всех новых и 98% старых клиентов должно все работать.

Позже в своем телеграм-канале он объяснил, что прямой причиной сбоя стал резкий рост нагрузки. Десятки тысяч предпринимателей начали регистрировать кассы в последние дни года, чем обрушили системы сервиса Checkbox, и не только их.

Сооснователь Checkbox Андрей Сухов также подтвердил Delo.ua, что сейчас сервис работает стабильно с необходимым запасом прочности. Но у некоторых клиентов все ещё могут быть проблемы в работе, связанные с предыдущими сбоями. Такие проблемы решают специалисты поддержки сервиса.

"Checkbox работает в полноценном режиме и успешно регистрирует десятки тысяч новых клиентов. Также мы значительно расширили нашу первую линию поддержки и теперь можем обрабатывать значительно больше звонков от текущих и новых клиентов. Но не могу сказать, что все идеально. Например, сегодня мы видим проблемы в работе других систем, участвующих в обработке чеков", — объясняет Сухов. Андрей Сухов Сооснователь Checkbox

Сухов подчеркивает: из-за резко многократно увеличившейся нагрузки большое количество элементов системы пришлось переписать и оптимизировать. С бой затронул и действующих на тот момент клиентов, и новых: проблема была в ядре системы.

Сбои в работе также произошли и у государственного бесплатного ПРРО. В налоговой объяснили Delo.ua, что проблемы возникли из-за того, что серверы оказались перегружены из-за большого количества регистраций. Но заверили, что сейчас государственный ПРРО работает более-менее стабильно.

В компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster, которые тоже предлагают функцию ПРРО, сообщили, что в их сервисе сбоев не наблюдалось, но серверы налоговой не работали еще в воскресенье, 9 января. В понедельник, 10 января, они возобновили работу, но в свою очередь перестал работать сервис, который проверяет ключи ЕЦП. Однако сейчас проблем и с ним уже нет.

Как работать в случае сбоев

Столкнувшись с багами, некоторые предприниматели решили временно работать без терминала, перейдя на "кэш", — подождать, пока работа программ стабилизируется. Другие вообще на время приостановили работу.

В Poster объяснили, что работа и программного, и классического РРО привязана к интернету. Когда он есть, все чеки фискализируются автоматически. А если он пропал, то регистратор может работать в офлайн-режиме. Переход в офлайн происходит автоматически, и на таких чеках просто будет пометка "офлайн", а на тех, что сформированы при работающей системе — "онлайн". И действительны оба чека.

Классическим регистраторам можно работать без интернета до 7 суток — затем бизнесу необходимо вручную фискализировать все чеки, выданные за это время. У ПРРО срок офлайн-работы меньше — до 36 часов, но не больше 168 часов в месяц. За этот период компания имеет право обработать до 2 тысяч чеков.

Впрочем, чеки могут не фискализироваться не только из-за отсутствия интернета, а из-за проблем со стороны налоговой, например, когда ее серверы перегружены. И если через 36 часов интернет или связь с сервером не появилась, то предприниматель должен прекратить деятельность или перейти на зарегистрированные бумажные чеки.

При этом работать офлайн могут не все предприниматели, а только те, кто указал такую возможность в заявлении 1-ПРРО при регистрации.

По словам налогового советника международной юридической компании Dentons Валерии Тарасенко, законом предусмотрена работа кассы, если пропала связь с сервером. Но многие предприниматели столкнулись с проблемой, так как не знали, что можно работать офлайн.

Тарасенко поясняет:— поскольку работа с ПРРО только началась и к ней оказались не готовы как поставщики услуг, так и сами предприниматели, на какой-то период имеет смысл приобрести несколько ПРРО у разных поставщиков и проверить, как они работают. Если происходит сбой, можно использовать другой ПРРО. И пока их работа не восстановится полностью, государство может пойти навстречу — дать больше времени для перехода на РРО и ПРРО без начисления штрафов от налоговой.

Налоговый адвокат, партнер консалтинговой компании ADA Group Андрей Тамошюнас предлагает бизнесу следующие возможные защитные меры — в частности, фиксировать локальными актами все "программные перебои", оперативно обращаться в письменном формате к разработчикам с описанием проблем, истребовать от них соответствующие письменные подтверждения наличия проблем, пробивать чеки в максимально короткие сроки после устранения технических проблем и сообщать о данных обстоятельствах налоговым органам.

К слову, глава налогового комитета Украины Даниил Гетманцев рассказал Delo.ua, что возможность отмены либо уменьшения штрафов для тех, кто установит РРО до 1 февраля 2022 года, сейчас обсуждается. Но потом никаких уступок не будет. Сейчас решения по штрафам еще нет, но вероятность, что эту поправку в ближайшее время примут, достаточно высокая.

По его словам, процесс установки РРО и ПРРО идет в правильном направлении и по состоянию на 1 декабря 2021 года установлено более 100 тысяч РРО плательщиками единого налога, а в день регистрируются по 10 тысяч ФОПов.

Налоговая обещает не штрафовать, а Дубилет — возместить ущерб

В налоговой заявляют, что в случае проблем в работе РРО или ПРРО в течение дня необходимо в электронном виде подать заявление в налоговую по форме 2-ПРРО и уведомить о сбоях производителя системы.

Пр этом в ведомстве отметили, что о ситуации с Checkbox и других ПРРО-производителей знают, поэтому госорган из-за форс-мажора штрафовать не будет. Налоговый кодекс предусматривает, что в случае действий при форс-мажорных обстоятельствах плательщики налогов за нарушение законодательства от ответственности освобождаются.

Даниил Гетманцев также заверил предпринимателей, что штрафовать не будут.

"Я слежу за ситуацией с программными РРО, подключенными через одного из частных операторов. Предпринимателей, воспользовавшихся услугами компании, прошу не переживать. Нет, штрафов не будет. Работайте в офлайне. Система позволяет", — написал Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале 2 января 2022 года.

Однако, если налоговая все же выпишет штраф клиентам сервиса Checkbox, в компании обещают покрыть его. По словам Андрея Сухова, для таких клиентов предусмотрена компенсация в виде бесплатного использования сервиса в течение года.

"Напомню, мы призываем клиентов, если что-то глючит, не останавливать бизнес. А если налоговая наложит на кого-то штраф, мы его покроем. На этот счет мы скоро пришлем официальные документы", — отметил Дубилет.

Впрочем, в эти обещания верят далеко не все. В частности, Андрей Тамошюнас подчеркивает: некоторые представители власти, конечно же, обещают при определенных условиях не привлекать к ответственности, а глава Checkbox даже обязался "покрыть" налоговые штрафы в случае их применения.

"Но пока это только слова, поэтому "доверяй, но проверяй" здесь будет очень кстати", — говорит Тамошюнас. Андрей Тамошюнас Налоговый адвокат, партнер консалтинговой компании ADA Group

По словам юриста Игоря Тетери, в случае же, если предприятие выполнило все предусмотренные законодательством действия, однако все равно получило налоговое уведомление о начислении штрафных санкций, его можно обжаловать в административном порядке — в органе высшего уровня и/или в суде.

При этом сроки для соответствующих обжалований составляют 10 дней с момента получения ППР — для административного обжалования и 1 месяц — для обжалования в суде, которое осуществляется после административного обжалования. В случае не обжалования ППР в административном порядке, а сразу же обжалования его в суде такой срок составляет 3 года.