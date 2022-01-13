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Бизнес бьет тревогу из-за новогодних сбоев с подключением к ПРРО: каких ФОПов оштрафуют и что делать, чтобы этого избежать
В конце декабря 2021 года предприниматели массово начали устанавливать программный регистратор расчетных операций (ПРРО), однако сервисы и налоговая оказались не готовы к такому наплыву ФОПов. Это привело к массовому сбою работы налоговой и самих ПРРО. Почему так произошло, как работать и не получить штраф от налоговой в случае сбоя, рассказывает Delo.ua.
Бизнес основателя компании Localz Романа Грабежова попал под закон о фискализации, согласно которому с 1 января нужно начать работать через РРО или ПРРО. Поэтому, как и многие украинские предприниматели, он задался вопросом: что выбрать — РРО или ПРРО?
Однако с регистрацией тянули до последнего и занялись этим в канун Нового года. Как раз тогда, когда у украинских ФОПов начался ажиотаж по установке ПРРО и РРО.
Многие украинские предприниматели до последнего надеялись, что обязательное использование ПРРО отсрочат еще на один год — до 1 января 2023 года. Однако Рада не поддержала отсрочку, поэтому предприниматели, еще не установившие РРО или ПРРО, начали поспешно этим заниматься, чтобы избежать штрафов налоговой.Подписывайтесь на наш Telegram канал
К чему привела спешка
Массовая регистрация привела к большой нагрузке на серверы налоговой, начались сбои в работе бесплатного ПРРО налоговой и решений других производителей, в том числе у системы Checkbox.
Грабежов рассказал Delo.ua, что при регистрации серверы налоговой службы выдавали постоянно какие-то ошибки, ключи ЕЦП не принимались. В итоге удалось зарегистрироваться только утром 3 января, но начались новые сбои — уже непосредственно с ПРРО Checkbox.
"Проблемы были на каждом шагу — от открытия смены до невозможности сформировать чек и в конце дня закрыть смену. Из личного опыта скажу, что сервисы-конкуренты тоже работали с похожими сбоями. Мои друзья пользуются менее известными ПРРО, которые столкнулись с проблемами", — говорит Грабежов.
Тем не менее, по его словам, проблему с работой сервиса удалось решить за несколько дней.
Сооснователь Checkbox Дмитрий Дубилет рассказал Delo.ua, что сбой у Checkbox произошел из-за того, что в компании не учли, что на их решение будет такой высокий спрос — не ожидали, что примерно 50% рынка пойдет к ним. По словам Дубилета, компания стабилизировала работу еще на прошлой неделе. У новых клиентов багов почти не было. Сейчас у всех новых и 98% старых клиентов должно все работать.
Позже в своем телеграм-канале он объяснил, что прямой причиной сбоя стал резкий рост нагрузки. Десятки тысяч предпринимателей начали регистрировать кассы в последние дни года, чем обрушили системы сервиса Checkbox, и не только их.
Сооснователь Checkbox Андрей Сухов также подтвердил Delo.ua, что сейчас сервис работает стабильно с необходимым запасом прочности. Но у некоторых клиентов все ещё могут быть проблемы в работе, связанные с предыдущими сбоями. Такие проблемы решают специалисты поддержки сервиса.
Сухов подчеркивает: из-за резко многократно увеличившейся нагрузки большое количество элементов системы пришлось переписать и оптимизировать. Сбой затронул и действующих на тот момент клиентов, и новых: проблема была в ядре системы.
Сбои в работе также произошли и у государственного бесплатного ПРРО. В налоговой объяснили Delo.ua, что проблемы возникли из-за того, что серверы оказались перегружены из-за большого количества регистраций. Но заверили, что сейчас государственный ПРРО работает более-менее стабильно.
В компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster, которые тоже предлагают функцию ПРРО, сообщили, что в их сервисе сбоев не наблюдалось, но серверы налоговой не работали еще в воскресенье, 9 января. В понедельник, 10 января, они возобновили работу, но в свою очередь перестал работать сервис, который проверяет ключи ЕЦП. Однако сейчас проблем и с ним уже нет.
Как работать в случае сбоев
Столкнувшись с багами, некоторые предприниматели решили временно работать без терминала, перейдя на "кэш", — подождать, пока работа программ стабилизируется. Другие вообще на время приостановили работу.
В Poster объяснили, что работа и программного, и классического РРО привязана к интернету. Когда он есть, все чеки фискализируются автоматически. А если он пропал, то регистратор может работать в офлайн-режиме. Переход в офлайн происходит автоматически, и на таких чеках просто будет пометка "офлайн", а на тех, что сформированы при работающей системе — "онлайн". И действительны оба чека.
Классическим регистраторам можно работать без интернета до 7 суток — затем бизнесу необходимо вручную фискализировать все чеки, выданные за это время. У ПРРО срок офлайн-работы меньше — до 36 часов, но не больше 168 часов в месяц. За этот период компания имеет право обработать до 2 тысяч чеков.
Впрочем, чеки могут не фискализироваться не только из-за отсутствия интернета, а из-за проблем со стороны налоговой, например, когда ее серверы перегружены. И если через 36 часов интернет или связь с сервером не появилась, то предприниматель должен прекратить деятельность или перейти на зарегистрированные бумажные чеки.
При этом работать офлайн могут не все предприниматели, а только те, кто указал такую возможность в заявлении 1-ПРРО при регистрации.
По словам налогового советника международной юридической компании Dentons Валерии Тарасенко, законом предусмотрена работа кассы, если пропала связь с сервером. Но многие предприниматели столкнулись с проблемой, так как не знали, что можно работать офлайн.
Тарасенко поясняет:— поскольку работа с ПРРО только началась и к ней оказались не готовы как поставщики услуг, так и сами предприниматели, на какой-то период имеет смысл приобрести несколько ПРРО у разных поставщиков и проверить, как они работают. Если происходит сбой, можно использовать другой ПРРО. И пока их работа не восстановится полностью, государство может пойти навстречу — дать больше времени для перехода на РРО и ПРРО без начисления штрафов от налоговой.
Налоговый адвокат, партнер консалтинговой компании ADA Group Андрей Тамошюнас предлагает бизнесу следующие возможные защитные меры — в частности, фиксировать локальными актами все "программные перебои", оперативно обращаться в письменном формате к разработчикам с описанием проблем, истребовать от них соответствующие письменные подтверждения наличия проблем, пробивать чеки в максимально короткие сроки после устранения технических проблем и сообщать о данных обстоятельствах налоговым органам.
К слову, глава налогового комитета Украины Даниил Гетманцев рассказал Delo.ua, что возможность отмены либо уменьшения штрафов для тех, кто установит РРО до 1 февраля 2022 года, сейчас обсуждается. Но потом никаких уступок не будет. Сейчас решения по штрафам еще нет, но вероятность, что эту поправку в ближайшее время примут, достаточно высокая.
По его словам, процесс установки РРО и ПРРО идет в правильном направлении и по состоянию на 1 декабря 2021 года установлено более 100 тысяч РРО плательщиками единого налога, а в день регистрируются по 10 тысяч ФОПов.
Налоговая обещает не штрафовать, а Дубилет — возместить ущерб
В налоговой заявляют, что в случае проблем в работе РРО или ПРРО в течение дня необходимо в электронном виде подать заявление в налоговую по форме 2-ПРРО и уведомить о сбоях производителя системы.
Пр этом в ведомстве отметили, что о ситуации с Checkbox и других ПРРО-производителей знают, поэтому госорган из-за форс-мажора штрафовать не будет. Налоговый кодекс предусматривает, что в случае действий при форс-мажорных обстоятельствах плательщики налогов за нарушение законодательства от ответственности освобождаются.
Даниил Гетманцев также заверил предпринимателей, что штрафовать не будут.
"Я слежу за ситуацией с программными РРО, подключенными через одного из частных операторов. Предпринимателей, воспользовавшихся услугами компании, прошу не переживать. Нет, штрафов не будет. Работайте в офлайне. Система позволяет", — написал Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале 2 января 2022 года.
Однако, если налоговая все же выпишет штраф клиентам сервиса Checkbox, в компании обещают покрыть его. По словам Андрея Сухова, для таких клиентов предусмотрена компенсация в виде бесплатного использования сервиса в течение года.
"Напомню, мы призываем клиентов, если что-то глючит, не останавливать бизнес. А если налоговая наложит на кого-то штраф, мы его покроем. На этот счет мы скоро пришлем официальные документы", — отметил Дубилет.
Впрочем, в эти обещания верят далеко не все. В частности, Андрей Тамошюнас подчеркивает: некоторые представители власти, конечно же, обещают при определенных условиях не привлекать к ответственности, а глава Checkbox даже обязался "покрыть" налоговые штрафы в случае их применения.
По словам юриста Игоря Тетери, в случае же, если предприятие выполнило все предусмотренные законодательством действия, однако все равно получило налоговое уведомление о начислении штрафных санкций, его можно обжаловать в административном порядке — в органе высшего уровня и/или в суде.
При этом сроки для соответствующих обжалований составляют 10 дней с момента получения ППР — для административного обжалования и 1 месяц — для обжалования в суде, которое осуществляется после административного обжалования. В случае не обжалования ППР в административном порядке, а сразу же обжалования его в суде такой срок составляет 3 года.