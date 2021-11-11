Гетманцев поблагодарил предпринимателей за сознательное содействие детенизации экономики

Начатый председателем комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым процесс фискализации ряда категорий предпринимательской деятельности демонстрирует положительную динамику.

Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

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В частности, глава финансового комитета рассказал, что с начала 2021 года количество предпринимателей, которые зарегистрировали регистраторы расчетных операций (РРО) и программное обеспечение (ПРО) увеличилось на 95 тысяч человек (на 27%). В частности, на 66% выросло количество РРО/ПРРО, зарегистрированных физическими лицами-предпринимателями, которые являются плательщиками единого налога и рисковыми группами ФОПов (+150%). Таким образом, по состоянию на ноябрь 2021 года, общее количество РРО/ПРРО составляет 446 тысяч.

Гетманцев поблагодарил предпринимателей и подчеркнул, что фискализация является исключительно инструментом детенизации экономики Украины.

"Спасибо налогоплательщикам за высокий уровень общественного сознания и понимание того, что РРО — это просто и доступно. Хочу в очередной раз напомнить, что фискализация — это не о налогах, это, в первую очередь, о прозрачности деятельности и цивилизованных правилах ведения бизнеса", — отмечает Даниил Гетманцев.

Напомним, что согласно законам №128-IX и №129-IX, принятых Верховной Радой 20 сентября 2019 года, с 1 января 2021 года использование РРО/ПРО стало обязательным для плательщиков единого налога 2, 3, 4 групп. В частности, использовать РРО должны интернет-магазины, рестораны и кафе, турагентства и туроператоры, отели, продавцы ювелирных изделий, текстиля, магазины секонд-хэнд и все остальные, кроме плательщиков единого налога 1 группы, которые осуществляют торговлю за наличные на рынках.

Даниил Гетманцев неоднократно акцентировал внимание на том, что благодаря фискализации предпринимательской деятельности в Украине удастся положить конец уклонению от уплаты налогов игроками большого бизнеса, которые использовали предпринимателей ради "отмывания" крупных сумм. Ежегодно Украина теряла от этого миллиарды гривен налоговых поступлений.