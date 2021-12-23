Кабмин разрешил сельским магазинам торговать без РРО

Кабинет министров освободил магазины, расположенные в сельской местности, от обязательного использования регистраторов расчетных операций (РРО) при реализации товаров.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины, руководитель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев.

"Только что КМУ (Кабинет министров Украины – Delo.ua) принял изменения в постановление № 1336, четко определяющие, что реализация товаров на территории села освобождена от обязательного использования РРО", – написал Гетманцев.

В то же время он отметил, что это исключение не применяется, если:

– одновременно осуществляется реализации подакцизной продукции;

– одновременно осуществляется дистанционная торговля;

– сельским советом принято решение об обязательном применении РРО.

Напомним, в конце 2020 года Верховная Рада издала Закон № 1017-IX об изменениях в работе с РРО для плательщиков единого налога.

В связи с карантином и кризисом в бизнесе обязательный переход решили отсрочить — теперь начать работу с РРО до 1 января 2022 года должны предприниматели, которые являются плательщиками единого налога 2-4 групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога.

17 ноября Рада провалила отсрочку обязательности кассовых аппаратов для ФЛП. Протестовавшие тогда предприниматели попытались штурмовать здание парламента.

1 декабря они снова устроили массовую акцию протеста под Радой, а также прошлись по центральным улицам Киева.

При этом законопроектом Зеленского, близким по содержанию к принятому в итоге парламентом, протестующие также были недовольны.

В этот же день Верховная Рада отсрочила введение обязательного использования программных регистраторов расчетных операций для физлиц-предпринимателей второй-четвертой групп до 1 января 2022 года.

17 декабря текущего года Верховная Рада отказалась включать в повестку дня законопроект №6376, предусматривающий отсрочку на один год, до 1 января 2023 года, расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога.

Против проголосовал один депутат — глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Принятия законопроекта №6376 требовали собравшиеся под зданием парламента активисты общественных организаций малых предпринимателей.

Для рассмотрения документа его инициаторы после аналогичного митинга 14 декабря собрали подписи для созыва внеочередного заседания Рады, причем в процессе сбора часть подписавшихся свое согласие отозвали, но в итоге подписей (их нужно минимум 150) все равно хватило.