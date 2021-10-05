Обязательное внедрение ПРРО: что это такое и какие сроки для ФЛП

В конце 2020 года Верховная Рада издала Закон № 1017-IX про изменения в работе с РРО для плательщиков единого налога. В связи с карантином и кризисом в бизнесе обязательный переход решили отсрочить — теперь начать работу с РРО до 1 января 2022 года должны предприниматели, которые являются плательщиками единого налога 2-4 групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога.

Внедрить РРО до 1 января 2022 года также должны предприниматели, которые:

ведут продажи в интернете;

продают текстиль;

реализуют запчасти и б/у товары;

работают в гостиничном, ресторанном, туристическом бизнесе и др.

Подробнее о том, что такое РРО, какое РРО лучше выбрать и как начать пользоваться РРО, вы узнаете дальше.

Как изменились штрафы

Большинство штрафов для предпринимателей уменьшили в размере или вовсе убрали:

Изменили сумму выплаты компенсации гостю за нарушение, например, невыдачу фискального чека. Раньше предприниматель должен был заплатить 100% от суммы покупки в качестве компенсации. Сейчас компенсация будет в пределах 10% от суммы чека за первое нарушение и 50% — за последующие. Отменили штраф за несовпадение фактической выручки наличными с отчетом кассового аппарата. Убрали штрафы за то, что в память РРО не добавлена стоимость товаров и не указаны коды УКТ ЗЕД для них.

Что такое ПРРО и с чего начать работу

Раньше, чтобы выдавать фискальные чеки покупателям, предпринимателям нужно было покупать фискальные регистраторы, ставить их на учет в налоговую и периодически проводить сервисное обслуживание. Это забирало много времени и денег, так как оборудование для кассовых операций стоит немало.

Сейчас технологии позволяют не устанавливать физическое оборудование для кассовых операций, а работать с облачным. Программный РРО — современный вариант кассового аппарата в онлайн. Достаточно просто установить приложение на ваш планшет или компьютер — и вы сможете подавать отчетность в налоговую в момент продажи, а также работать с фискальными чеками.

Как работает ПРРО:

Программа устанавливается на планшет или компьютер и интегрируется с вашей системой автоматизации. В момент продажи данные отправляются на сервер налоговой. Сотрудник печатает чек на обычном термальном принтере. Чеку присваивается фискальный QR-код, по которому посетитель может проверить подлинность на сайте ГНС.

Основные преимущества работы с ПРРО:

1. Не нужно тратиться на оборудование — кассовые аппараты стоят дорого, плюс для них нужно проводить сервисное обслуживание, чтобы все работало стабильно.

2. Онлайн-отчеты — Z- отчет будет отправлен в налоговую автоматически после закрытия смены. Больше не придется печатать отчеты и хранить их — все данные будут храниться в облаке.

3. Можно продолжать работать без интернета — если связь с интернетом или с сервером налоговой пропала, вы все равно сможете продолжать работать и печатать чеки. После восстановления связи все данные о фискальных продажах будут отправлены на сервер налоговой.