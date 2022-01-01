Дубилет рассказал о желании самоубийства из-за массового сбоя в его программном РРО Checkbox

Сооснователь monobank и бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал о массовом сбое в созданном его командой сервисе Checkbox, из-за которого он в канун Нового года даже подумывал о самоубийстве. Об этом бизнесмен написал в своем Telegram-канале.

"На этой неделе, когда в Украине начался ажиотаж в регистрации кассовых аппаратов, системы Checkbox не выдержали, и у нас произошел ужасный сбой. Мы колоссально подвели многих наших клиентов. Последние три дня для меня и нашей команды были каким-то сущим кошмаром. Мы не спали, не ели, толком не встретили Новый год, пытаясь устранить проблему", - отметил он.

По словам Дубилета, 1 января первопричина сбоя все же была найдена, и сейчас большая часть касс работает успешно, хотя остаются еще "точечные проблемы". При этом он заверил, что 2 января все уже будет работать стабильно.

"Во-первых, я хотел бы очень извиниться перед всеми, кого мы подвели. Мне действительно вчера хотелось сделать себе сэппуку (ритуальное самоубийство путем вспарывания живота - Delo.ua) или хотя бы отрезать мизинец в знак раскаяния. Мы сделаем для всех, кого подвели, месяц обслуживания бесплатно, хотя я понимаю, что это мелочь по сравнению с нашей виной", - заявил предприниматель.

Он также выразил уверенность, что налоговые органы не будут штрафовать за неработающие кассовые аппараты, в подтверждение чему сейчас его команда пытается получить от налоговиков соответствующий официальный документ, который сразу же будет разослан всем клиентам.

"И в-третьих, я очень хотел бы попросить клиентов, кого мы подвели, не наказывать нас и не уходить к конкурентам. Поверьте, мы сделали очень много выводов и понимаем, как сделать, чтобы такое больше не повторялась. Как в поговорке, за одного битого двух небитых дают. Checkbox действительно выйдет из этой ситуации намного сильнее", - добавил Дубилет.

Отметим, что Checkbox представляет собой программный регистратор расчетных операций. Бета-тестирование проекта велось с августа по октябрь 2020 года, после чего он заработал полноценно.

Дубилет заявлял, что за время тестирования клиентами сервиса стали около 1 тысячи компаний - в основном малый и средний бизнес, но также и ряд крупных компаний, включая торговые сети "Интертоп", "Фокстрот" и сеть японских ресторанов "Суши Мастер".

В конце июля 2021 года он сообщил, что проект находится в завершающей стадии интеграции с monobank, а в целом его используют уже "тысячи торговцев". В начале декабря Дубилет заявлял, что "судя по статистике от налоговой, мы заняли в этом году крепкое первое место в Украине".

Напомним, что ажиотаж вокруг подключения к РРО вызван тем, что с 1 января все физлица-предприниматели стали обязаны их использовать. 17 декабря Верховная Рада не стала откладывать их обязательность на год, хотя для этого даже собрали внеочередное заседание парламента, а под его зданием неоднократно проходили акции с требованием такой отсрочки.

При этом если физические кассовые аппараты стоят от 4 тысяч до 20 тысяч грн, а их обслуживание обойдется в 200-300 гривен в месяц, использование программных РРО с такими же функциями стоит сейчас лишь около 100-200 грн в месяц, то есть является намного более выгодным, особенно для малого бизнеса.

В то же время 23 декабря Кабинет министров разрешил сельским магазинам торговать без использования РРО.