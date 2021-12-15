"Финтех-ферма" Дубилета по созданию аналогов monobank в других странах планирует IPO

Компания Fintech Farm, созданная командой сооснователя monobank и бывшего министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета для запуска интернет-банков в разных странах мира, планирует первичное размещение своих акций на бирже "в обозримом будущем", при этом приоритетное право на них получат сотрудники самой компании.

Как рассказал Дубилет на своих страницах в соцсетях, первый из запущенных проектов, азербайджанский Leobank, оказался очень успешным.

"Из-за недолгой работы в Кабмине я был вынужден выйти из monobank. Поэтому новые проекты за границей я запускаю отдельно от команды mono. Нашей первой "ласточкой" стал Leobank, который мы запустили в Азербайджане в партнерстве с местным Unibank — и проект полетел невероятно круто!" — отметил он.

По словам предпринимателя, следующим проектом будет банк в Нигерии, где сам он и находится сейчас, а в целом Fintech Farm является главным бизнесом, которым он занят последнее время.

"Всего за следующие пару лет мы планируем запустить восемь стран в Африке и Азии. Fintech Farm станет миллиардным бизнесом и проведет IPO в обозримом будущем. Мы приняли очень дорогое для себя решение — давать опционы на долю в компании всем нашим сотрудникам. Таким образом я рассчитываю сделать долларовыми миллионерами практически всех, кто присоединится к нам в ближайшее время", — заявил Дубилет.

На сегодня, по его словам, в Fintech Farm работает около 100 человек, но поскольку компания быстро растет, сейчас открыто множество вакансий, как офисных, так и удаленных.

"Вот некоторые позиции в IT (много вакансий на каждую позицию): Java, Android, iOS, Data Analysts, Девопсы, Corezoid, Support Engineer, техрайтеры и другие. Также есть много бизнесовых позиций: руководители направлений "Платежи и переводы", "Операционный центр", "Кредитные риски", "Интернет-маркетинг", "Директ-маркетинг", "Доставка карт", — отметил бизнесмен.

Отметим также, что недавно команда Дубилета создала Telegram-бота для малого и среднего бизнеса, который призван максимально облегчить механизм оформления отпусков и больничных сотрудниками той или иной компании.