Дубилет выпустил книгу "Что вы несете?": промо издания поручил заняться своему отцу, экс-главе ПриватБанка

Издательство Yakaboo проводит эксперимент: продает бумажную и электронную версии книги Дмитрия Дубилета “Что вы несете?” одновременно. Так обычно не делают: е-книгу начинают продавать позже бумажной. Но Дубилет, для которого эта книга стала писательским дебютом, настоял, чтобы оба формата вышли одновременно. А к промо книги привлек отца, экс-главу ПриватБанка Александра Дубилета, имя которого время от времени появляется в информационном поле в связи со скандальной приватизацией банка.

О чем написал свою первую книгу Дмитрий Дубилет

Над своей дебютной книгой предприниматель Дмитрий Дубилет работал два года. Она называется “Что вы несете? Дмитрий Дубилет рассказывает самые интересные истории о флагах всех стран мира”.

Неожиданная тема для человека, который известен как экс-директор по информационным технологиям ПриватБанка, экс-министр Кабинета министров, соучредитель Monobank, а в последнее время запускает стартапы (Ba Food, Dobrozem, Smartass Club, Finmap, чат-боты KindReminderBot и другие).

Как объясняет сам автор-дебютант, темой флагов он интересуется давно, но главное "флаги — это лишь предлог, чтобы поговорить об истории, географии, экономике и культуре каждой из стран, а также о тех невероятных совпадениях, казусах и взаимосвязях, которые их окружают".

Например, звезда на флаге ДР Конго напоминает нам о том, что Артур Конан Дойл назвал величайшим преступлением против человечества. Орел на флаге Мексики — о том, как ацтеки принесли в жертву богам несчастную девушку. Звезды на флаге Тувалу — об удивительном курьезе в названии страны, поделился подробностями автор книги.

Выпустив книгу в начале декабря, Дмитрий Дубилет рекламирует ее как подарок на Новый год.

Она вышла на украинском и русском языках и продается на сайтах издательства и автора книги, где можно прочитать ее фрагменты.

Александр Дубилет, экс-глава ПриватБанка: "Все будут на одной волне"

В промо книги включился и отец ее автора, бизнесмен Александр Дубилет, экс-глава ПриватБанка. На своем недавно открытом телеграм-канале он не рекламирует книгу напрямую, а пишет о пользе для компании совместного обсуждения бизнес-книг ее сотрудниками и рассказывает, что в свое время сделал так, что в ПриватБанке читать стало модно.

"В последние перед национализацией годы мы писали эссе по книгам, которые читали вместе. Была процедура отбора обязательной к прочтению книги. Составлялся список рекомендуемых книг к прочтению, и мы делали голосование по шорт-листу". Систематически читать начали с книги Билла Гейтса "Бизнес со скоростью мысли". "Если не прочитали, обязательно прочтите", — рекомендует Александр Дубилет и дает совет руководителям: читайте сами и создайте обстановку, когда читать книги в компании — модно, а не читать — стыдно. Важно обсуждать одну книгу всем коллективом, так как "все будут на одной волне".

В качестве промо книги сына в посте Александра Дубилета одна строка: "Если вы дарите что-то клиентам — подарите книгу".