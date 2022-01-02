Дубилет обещает выплатить штрафы за неработающие РРО своих клиентов

Сооснователь monobank и бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что массовый сбой в созданном его командой сервисе Checkbox продолжается, и пообещал предпринимателям покрыть штрафы от налоговой из своего кармана.

Об этом Дмитрий Дубилет написал в своем Telegram-канале.

"Мой самый страшный кошмар с Checkbox продолжается. Сегодня он снова работает с перебоями", - отметил Дубилет.

В связи с этим он сделал заявление.

"Я обещаю всем предпринимателям, что если налоговая таки оштрафует вас из-за неработающего Checkbox, мы покроем эти штрафы из своего кармана. (Хотя я уверен, что налоговая войдет в положение и не будет, конечно, этого делать. Но я понимаю, что в нашей стране может произойти все что угодно)", - подчеркнул Дубилет.

Он призвал бизнесменов не останавливать торговлю и все равно проводить сделки.

"Более того, наша служба поддержки в любом случае поможет вам пост-фактум внести все данные в кассу (если вы их записывали, например, на листочке). Я понимаю, что это не умаляет нашей вины. Но я прошу вас хотя бы не переживать из-за возможных штрафов. Наша команда, вроде бы, таки нашла причины сбоя, и завтра все должно работать стабильно… Но я понимаю, что я вчера писал ровно то же самое…", - написал Дубилет.

Отметим, что Checkbox представляет собой программный регистратор расчетных операций. Бета-тестирование проекта велось с августа по октябрь 2020 года, после чего он заработал полноценно.

Дубилет заявлял, что за время тестирования клиентами сервиса стали около 1 тысячи компаний - в основном малый и средний бизнес, но также и ряд крупных компаний, включая торговые сети "Интертоп", "Фокстрот" и сеть японских ресторанов "Суши Мастер".

В конце июля 2021 года он сообщил, что проект находится в завершающей стадии интеграции с monobank, а в целом его используют уже "тысячи торговцев". В начале декабря Дубилет заявлял, что "судя по статистике от налоговой, мы заняли в этом году крепкое первое место в Украине".

Отметим, на этой неделе, когда в Украине начался ажиотаж в регистрации кассовых аппаратов, системы Checkbox не выдержали, и произошел сбой.

Напомним, что ажиотаж вокруг подключения к РРО вызван тем, что с 1 января все физлица-предприниматели стали обязаны их использовать. 17 декабря Верховная Рада не стала откладывать их обязательность на год, хотя для этого даже собрали внеочередное заседание парламента, а под его зданием неоднократно проходили акции с требованием такой отсрочки.