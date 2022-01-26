ФОП обещают не штрафовать за отсутствие кассовых аппаратов до конца года

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук обещает, что парламент в ближайшие дни примет закон, по которому ФОП не будут до конца года штрафовать за отсутствие кассовых аппаратов (РРО) при условии, что они их до конца года установят. Законопроект должен быть внесён в парламент уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Рады Руслана Стефанчука после совещания с лидерами фракций.

По его словам, соответствующий законопроект предложил глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Сегодня до конца дня будет подан соответствующий законопроект, по которому до конца этого года не будут уплачивать штрафы лицам, не установившим РРО, при условии, что они их установят", — сказал Стефанчук.

Отметим, что под Верховной Радой второй день продолжается акция протеста ФОПов с требованием отменить обязательную установку кассовых аппаратов.

Напомним, с 1 января 2022 года все украинские ФОПы обязаны работать с кассовыми аппаратами.

Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие уже 150% стоимости товара.

На днях глава налогового и таможенного комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев со словами "реформа состоялась" заявил, что отмена обязательного использования кассовых аппаратов ФОП невозможна.

Ранее митинги возле Рады организовывали малые предприниматели, которые также требовали отсрочки введения кассовых аппаратов на год.