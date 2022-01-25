- Тип
- Эксклюзив
- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
В Украине хотят запретить ФОПам быть на зарплате у бизнеса: на что "Слуге народа" придется пойти ради этого?
Государство планирует запретить компаниям оформлять сотрудников ФОПами: из-за этой распространенной в Украине практики госбюджет ежегодно недополучает сотни миллионов гривен. Но бизнес не рад: сотрудники-ФОПы в плане налогов обходятся им в 8 раз дешевле, чем оформленные в штат. Delo.ua рассказывает, почему пока это только планы и какие резонансные реформы нужны для реализации задуманного.
19 января глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что вскоре юридическим лицам могут запретить нанимать на работу ФОПов 3 группы на едином налоге. Это часть общей реформы налогообложения доходов и еще один инструмент пополнения госбюджета.
Гетманцев считает, что оформление сотрудников ФОПами, а не штатными работниками, позволяет компаниям уклоняться от уплаты налогов.
Налоговый консультант Наталия Гайкалова объясняет: если компания оформляет сотрудника как ФОП, ей нужно будет платить налог в размере 5% от его зарплаты и минимальный единый социальный взнос.Подписывайтесь на наш YouTube канал
То есть если компания официально платит специалисту 10 тысяч гривен, то еще дополнительно нужно заплатить за него налог почти 5 тысяч гривен. Если в компании работает 20 человек на ставке в 10 тысяч гривен, то одних только налогов в месяц нужно заплатить 100 тысяч гривен. И это кроме налога на прибыль.
"Из-за этого предприниматели иногда и идут на то, чтобы оформить отношения с ФОП вместо официальных отношений с сотрудниками", — поясняет Гайкалова.
Но, запретив такую практику, государство в очередной раз пытается детенизировать бизнес и выполнить требования МВФ, прописанные в рамках сотрудничества с ним.
Компании пытаются экономить, но государству это не нравится
Преимущественно ФОПами сотрудников оформляют компании с экспортно-ориентированным аутсорсингом, то есть в случае, когда украинские ФОПы выполняют работу для иностранных заказчиков.
Особенно популярен такой способ найма сотрудников в сфере IT. В 2021 году в Украине насчитывалось более 212 тысяч ФОПов, которые работают в сфере IT, и большинство из них работают как раз по договору с юридическими лицами — IT-компаниями.
Собеседник Delo.ua Сергей Павленко поделился своим опытом трудоустройства в логистическую компанию с центральным офисом в США. Во время собеседования его сразу предупредили, что сотрудников они оформляют как ФОП и им самим нужно платить за аренду места в офисе — 500 гривен в месяц. Кроме того, сотрудник материально ответственен за технику, которой пользуется.
"Но компания и сама работа была интересной, поэтому я согласился на эти условия. Плюс мне сказали, что всей бумажной волокитой и отчетами в налоговую будут заниматься их бухгалтера. Поэтому я сам в налоговую ходил только один раз — чтобы забрать документы об открытии ФОП и расписаться за них", — вспоминает Павленко.
И добавляет, что компания обещание сдержала: за все время работы там бухгалтер сама вела и сдавала отчеты в налоговую и самостоятельно ликвидировала ФОП, когда Павленко спустя время уволился.
Какие могут быть риски для обеих сторон
От использования таких схем много негативных последствий как для государства, так и для сотрудников-ФОПов. По словам адвоката, главы правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Киева Максима Тютюнникова, для государства основная проблема — меньше доходов в бюджет из-за прямого уклонения от уплаты налогов.
Но для сотрудников-ФОПов рисков больше:
- Найм по трудовому договору подразумевает, что сотрудник обязуется выполнять работу для компании, подчиняться внутреннему трудовому распорядку, а компания должна платить заработную плату, обеспечивать место работы, социальные гарантии и прочее. Но ФОПы в этом плане сами по себе.
- Сотрудник, оформленный как ФОП, предоставляет услуги компании и получает вознаграждение за выполнение определенного проекта или пула услуг без социальных гарантий, четкого трудового распорядка и так далее. На них не распространяется КЗОТ, а значит, и гарантии, которые он предоставляет (например, отпуск, больничный, защиту от незаконного увольнения и так далее).
- Есть риск, что недобросовестный работодатель может просто не подписать акты и, соответственно, не выплатить деньги ФОПу за отработанный проект или услугу.
- Через ФОП компания может "отмывать" деньги, но это можно проконтролировать, просматривая выписки по счету на предмет наличия непонятных сумм, которые проходят по счетам и сильно отличаются от "зарплаты".
- Могут возникнуть сложности при закрытии ФОП. Это задача более сложная, чем открытие, и может длиться несколько лет.
- Если бухгалтер допустил ошибку в отчете или пропустил важную деталь, то ответственность ложится на ФОП, в том числе и уплата штрафов. В лучшем случае это сделает работодатель, в худшем — сам сотрудник.
Кроме того, по словам Тютюнникова, сотрудникам, которые работают по такой схеме, нужно быть бдительным, контролируя суммы доходов своего ФОП. Например, доходы ФОП 3 группы не должны превышать 7 585 500 гривен в год.
Что нужно, чтобы ФОПам запретили работать по найму
По словам Натальи Гайкаловой, для начала нужно провести реформу детенизации зарплат.
"Она предусматривает снижение эффективной ставки налогообложения, а также расширение возможности для декларирования. Также по польской модели предусмотрено введение налога на выведенный капитал как опция для среднего бизнеса с оборотом до 200 миллионов гривен", — объясняет эксперт.
Соответствующего законопроекта пока нет, но эксперты не исключают, что его могут зарегистрировать уже в 2022 году. Однако принятие такого законопроекта, не менее резонансного, чем №5600, может затянуться из-за такого же большого количества возможных правок и доработок.
Кроме того, необходимо разработать законопроект, в котором будут детально прописаны процедура борьбы с массовой регистрацией сотрудников ФОПами и четкие критерии, когда они сотрудники, а когда подрядчики.
Наталия Гайкалова подчеркивает: разговоров вокруг конкретной фразы Гетманцева об ограничениях ФОПов сегодня ведется очень много. Но чиновник и раньше неоднократно заявлял о необходимости налоговой реформы, которая бы снизила налог на заработную плату, и о преимуществах введения налога на выведенный капитал по польской модели.
В последний раз о необходимости такого шага Даниил Гетманцев заявлял в декабре 2021 года. По его словам, соответствующий законопроект должны были внести в Верховную Раду еще до конца года. При таком раскладе детенизация зарплат могла бы заработать уже с 2023 года. Однако нужного законопроекта нет до сих. А значит, и детенизация, а следовательно, и ФОПы в качестве наемных сотрудников со всеми рисками для Украины еще какое-то время будут точно актуальны.