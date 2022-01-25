В Украине хотят запретить ФОПам быть на зарплате у бизнеса: на что "Слуге народа" придется пойти ради этого?

Государство планирует запретить компаниям оформлять сотрудников ФОПами: из-за этой распространенной в Украине практики госбюджет ежегодно недополучает сотни миллионов гривен. Но бизнес не рад: сотрудники-ФОПы в плане налогов обходятся им в 8 раз дешевле, чем оформленные в штат. Delo.ua рассказывает, почему пока это только планы и какие резонансные реформы нужны для реализации задуманного.

19 января глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что вскоре юридическим лицам могут запретить нанимать на работу ФОПов 3 группы на едином налоге. Это часть общей реформы налогообложения доходов и еще один инструмент пополнения госбюджета.

Гетманцев считает, что оформление сотрудников ФОПами, а не штатными работниками, позволяет компаниям уклоняться от уплаты налогов.

Налоговый консультант Наталия Гайкалова объясняет: если компания оформляет сотрудника как ФОП, ей нужно будет платить налог в размере 5% от его зарплаты и минимальный единый социальный взнос.

"Но если его оформляют в штат, налогов необходимо заплатить почти в 8 раз больше — 41,5% от оклада сотрудника (22% ЕСВ + 18% НДФЛ + 1,5% военного сбора)", — поясняет Гайкалова. Наталья Гайкалова Налоговый консультант

То есть если компания официально платит специалисту 10 тысяч гривен, то еще дополнительно нужно заплатить за него налог почти 5 тысяч гривен. Если в компании работает 20 человек на ставке в 10 тысяч гривен, то одних только налогов в месяц нужно заплатить 100 тысяч гривен. И это кроме налога на прибыль.

"Из-за этого предприниматели иногда и идут на то, чтобы оформить отношения с ФОП вместо официальных отношений с сотрудниками", — поясняет Гайкалова.

Но, запретив такую практику, государство в очередной раз пытается детенизировать бизнес и выполнить требования МВФ, прописанные в рамках сотрудничества с ним.

Компании пытаются экономить, но государству это не нравится

Преимущественно ФОПами сотрудников оформляют компании с экспортно-ориентированным аутсорсингом, то есть в случае, когда украинские ФОПы выполняют работу для иностранных заказчиков.

Особенно популярен такой способ найма сотрудников в сфере IT. В 2021 году в Украине насчитывалось более 212 тысяч ФОПов, которые работают в сфере IT, и большинство из них работают как раз по договору с юридическими лицами — IT-компаниями .

Собеседник Delo.ua Сергей Павленко поделился своим опытом трудоустройства в логистическую компанию с центральным офисом в США. Во время собеседования его сразу предупредили, что сотрудников они оформляют как ФОП и им самим нужно платить за аренду места в офисе — 500 гривен в месяц. Кроме того, сотрудник материально ответственен за технику, которой пользуется.

"Но компания и сама работа была интересной, поэтому я согласился на эти условия. Плюс мне сказали, что всей бумажной волокитой и отчетами в налоговую будут заниматься их бухгалтера. Поэтому я сам в налоговую ходил только один раз — чтобы забрать документы об открытии ФОП и расписаться за них", — вспоминает Павленко.

И добавляет, что компания обещание сдержала: за все время работы там бухгалтер сама вела и сдавала отчеты в налоговую и самостоятельно ликвидировала ФОП, когда Павленко спустя время уволился.

Какие могут быть риски для обеих сторон

От использования таких схем много негативных последствий как для государства, так и для сотрудников-ФОПов. По словам адвоката, главы правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Киева Максима Тютюнникова, для государства основная проблема — меньше доходов в бюджет из-за прямого уклонения от уплаты налогов.

Но для сотрудников-ФОПов рисков больше:

Найм по трудовому договору подразумевает, что сотрудник обязуется выполнять работу для компании, подчиняться внутреннему трудовому распорядку, а компания должна платить заработную плату, обеспечивать место работы, социальные гарантии и прочее. Но ФОПы в этом плане сами по себе.

Сотрудник, оформленный как ФОП, предоставляет услуги компании и получает вознаграждение за выполнение определенного проекта или пула услуг без социальных гарантий, четкого трудового распорядка и так далее . На них не распространяется КЗОТ, а значит, и гарантии, которые он предоставляет (например, отпуск, больничный, защиту от незаконного увольнения и так далее).

Есть риск, что недобросовестный работодатель может просто не подписать акты и, соответственно, не выплатить деньги ФОПу за отработанный проект или услугу.

Через ФОП компания может "отмывать" деньги, но это можно проконтролировать, просматривая выписки по счету на предмет наличия непонятных сумм, которые проходят по счетам и сильно отличаются от "зарплаты".

Могут возникнуть сложности при закрытии ФОП. Это задача более сложная, чем открытие, и может длиться несколько лет.

Если бухгалтер допустил ошибку в отчете или пропустил важную деталь, то ответственность ложится на ФОП, в том числе и уплата штрафов. В лучшем случае это сделает работодатель, в худшем — сам сотрудник.

Кроме того, по словам Тютюнникова, сотрудникам, которые работают по такой схеме, нужно быть бдительным, контролируя суммы доходов своего ФОП. Например, доходы ФОП 3 группы не должны превышать 7 585 500 гривен в год.

"Превысив эту сумму, ФОПа могут перевести на общую систему налогообложения. А если это не учесть, то налоговая может выписать штраф. При этом никто не гарантирует, что штрафы и налоги по высоким ставкам заплатит работодатель, поскольку вся ответственность, в том числе и за невнимательность бухгалтера, лежит на предпринимателе", — объясняет Максим Тютюнников. Максим Тютюнников Глава правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса

Что нужно, чтобы ФОПам запретили работать по найму

По словам Натальи Гайкаловой, для начала нужно провести реформу детенизации зарплат.

"Она предусматривает снижение эффективной ставки налогообложения, а также расширение возможности для декларирования. Также по польской модели предусмотрено введение налога на выведенный капитал как опция для среднего бизнеса с оборотом до 200 миллионов гривен", — объясняет эксперт.

Соответствующего законопроекта пока нет, но эксперты не исключают, что его могут зарегистрировать уже в 2022 году. Однако принятие такого законопроекта, не менее резонансного, чем №5600, может затянуться из-за такого же большого количества возможных правок и доработок.

Кроме того, необходимо разработать законопроект, в котором будут детально прописаны процедура борьбы с массовой регистрацией сотрудников ФОПами и четкие критерии, когда они сотрудники, а когда подрядчики.

Наталия Гайкалова подчеркивает: разговоров вокруг конкретной фразы Гетманцева об ограничениях ФОПов сегодня ведется очень много. Но чиновник и раньше неоднократно заявлял о необходимости налоговой реформы, которая бы снизила налог на заработную плату, и о преимуществах введения налога на выведенный капитал по польской модели.

В последний раз о необходимости такого шага Даниил Гетманцев заявлял в декабре 2021 года. По его словам, соответствующий законопроект должны были внести в Верховную Раду еще до конца года. При таком раскладе детенизация зарплат могла бы заработать уже с 2023 года. Однако нужного законопроекта нет до сих. А значит, и детенизация, а следовательно, и ФОПы в качестве наемных сотрудников со всеми рисками для Украины еще какое-то время будут точно актуальны.