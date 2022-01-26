Никаких отсрочек введения РРО для ФОП не будет, — Гетманцев

Верховная Рада не будет рассматривать решение об отсрочке обязательного введения регистраторов расчетных операций (РРО) для предпринимателей 2-4 группы, несмотря на протесты.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Уважаемые друзья, предприниматели сферы торговли, 25 января прошло. Как и предполагалось, чуда не произошло. Систему РРО никто не отменил и не отменит, несмотря на мантры отбросов и мошенников. У тех нескольких тысяч ФОП, которые еще не установили РРО, есть немного времени — до февраля", — заявил Гетманцев.

В то же время депутат опубликовал предложения по изменениям в законодательство, которые предусматривают временное уменьшение штрафов для предпринимателей 2-4 групп за нарушения в работе с РРО.

"Те ФОП, кто установят РРО/ПРРО до 1 марта, в течение 2022 года уплачивают штрафы (в случае нарушения) в размере 10% от установленных в законе. Те, кто не установит, по-полной", – уточнил Гетманцев.

"РРО все установить должны, никаких отсрочек системы не будет!" — подчеркнул нардеп.

Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент в ближайшие дни примет закон, по которому ФОП не будут до конца года штрафовать за отсутствие кассовых аппаратов (РРО) при условии, что они их до конца года установят. Законопроект должен был быть внесён в парламент уже сегодня.

Отметим, что под Верховной Радой второй день продолжается акция протеста ФОП с требованием отменить обязательную установку кассовых аппаратов.

Напомним, с 1 января 2022 года все украинские ФОП обязаны работать с кассовыми аппаратами.

Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие уже 150% стоимости товара.

На днях глава налогового и таможенного комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев со словами "реформа состоялась" заявил, что отмена обязательного использования кассовых аппаратов ФОП невозможна.

Ранее митинги возле Рады организовывали малые предприниматели, которые также требовали отсрочки введения кассовых аппаратов на год.