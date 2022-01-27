Рада рассмотрит закон об отмене январских штрафов для ФОП из-за отсутствия РРО

В украинском парламенте регистрируют законопроект, который предусматривает отмену штрафов для физических лиц-предпринимателей за неиспользование кассовых аппаратов (РРО) в январе 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"С 1 января по 1 февраля штрафы за неприменение РРО отменяются. Всем тем, кто до 1 апреля установит РРО, штраф до конца года за нарушение будет снижен в 10 раз", — привел основные положения законопроекта Железняк.

Текст законопроекта

По его словам, текст пошел на регистрацию. Голосование запланировано на 1 февраля 2022 года — в единственный пленарный день следующей недели.

За день до этого глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Верховная Рада не будет рассматривать решение об отсрочке обязательного введения регистраторов расчетных операций (РРО) для предпринимателей 2-4 группы, несмотря на протесты.

Но одновременно он опубликовал предложения по изменениям в законодательство, которые предусматривают временное уменьшение штрафов для предпринимателей 2-4 групп за нарушения в работе с РРО, в том числе об уменьшении штрафов для тех, кто до 1 апреля установит РРО.

Напомним, с 1 января 2022 года все украинские ФОП обязаны работать с кассовыми аппаратами.

Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие нарушения уже 150% стоимости товара.

Предприниматели продолжают протестовать под стенами Верховной Рады. Они требуют принятия законопроекта №5866, который предусматривает отсрочку введения обязательного использования малым бизнесом регистраторов расчетных операций (РРО). Причем временами акция "SaveФОП" возле здания Верховной Рады выходит из-под контроля.