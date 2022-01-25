Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Бизнес
Дата публикации

"Пусть власть уходит вон!": под Радой предприниматели снова протестуют против РРО (ФОТО, ВИДЕО)

Митингующие выступают за отсрочку введения регистраторов расчетных операций
Фото: Dev.ua

Сегодня, 25 января, около Верховной Рады украинские предприниматели снова организовали митинг с требованием принятия законопроекта №5866, который предусматривает отсрочку введения обязательного использования малым бизнесом регистраторов расчетных операций (РРО). 

Как сообщает Telegram-канал "Типичный Киев", из-за проведения мероприятия движение автотранспорта на улице Грушевского перекрыто.

Фото 2 — "Пусть власть уходит вон!": под Радой предприниматели снова протестуют против РРО (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 3 — "Пусть власть уходит вон!": под Радой предприниматели снова протестуют против РРО (ФОТО, ВИДЕО)


По информации Facebook-сообщества "Підприємці України/#SaveФОП", под Радой установили сцену, с которой предприниматели озвучивают свои требования к властям.

Фото 4 — "Пусть власть уходит вон!": под Радой предприниматели снова протестуют против РРО (ФОТО, ВИДЕО)

Митингующие выступают за отсрочку введения регистраторов расчетных операций (РРО), которую предусматривает законопроект 5866-1.

Фото 5 — "Пусть власть уходит вон!": под Радой предприниматели снова протестуют против РРО (ФОТО, ВИДЕО)

На митинге присутствуют ФЛП из многих регионов Украины: Полтава. Херсон, Винница, Крыжополь, Житомир, Николаев, Харьков.

Фото 6 — "Пусть власть уходит вон!": под Радой предприниматели снова протестуют против РРО (ФОТО, ВИДЕО)

Кроме этого, как передает dev.ua, к предпринимателям присоединились представители IT-сферы.

Фото 7 — "Пусть власть уходит вон!": под Радой предприниматели снова протестуют против РРО (ФОТО, ВИДЕО)

"У идеолога фискализации главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева есть план по фискализации интернета. Он хочет запретить айтишникам договоры с юрлицами. Поэтому сегодня с нами представители IT-сообщества!", – заявил со сцены организатор акции протеста.

Фото 8 — "Пусть власть уходит вон!": под Радой предприниматели снова протестуют против РРО (ФОТО, ВИДЕО)

Митингующие скандируют "Банду геть!", "Голосуй 5866 или уходи!".

Напомним, с 1 января 2021 года все украинские ФЛП обязаны работать с кассовыми аппаратами. На днях глава налогового и таможенного комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев со словами "реформа состоялась" заявил, что отмена обязательного использования кассовых аппаратов ФОП невозможна

Как сообщалось ранее, 14 декабря прошла акция малых предпринимателей, требовавших от парламентариев принятия законопроекта №6376, предусматривающего отсрочку на один год, до 1 января 2023 года, расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога.

Законопроект №6376 был внесен в Раду 2 декабря группой из 23 депутатов из различных политсил ("Слуга народа", "Батькивщина", "За будущее", "Доверие" и ОПЗЖ) во главе с Анной Скороход.

Сама нардеп также собрала подписи за проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения законопроекта №6376 (такое заседание может проводиться по требованию 150 нардепов).

На своей странице в Facebook Скороход сообщила, что с этой целью уже собрана 151 подпись: соответствующие подписные листы были опубликованы в Facebook-группе "ФОПы Украины. Объединяемся".

Автор:
Дмитрий Нарожный