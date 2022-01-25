"Пусть власть уходит вон!": под Радой предприниматели снова протестуют против РРО (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 25 января, около Верховной Рады украинские предприниматели снова организовали митинг с требованием принятия законопроекта №5866, который предусматривает отсрочку введения обязательного использования малым бизнесом регистраторов расчетных операций (РРО).

Как сообщает Telegram-канал "Типичный Киев", из-за проведения мероприятия движение автотранспорта на улице Грушевского перекрыто.

По информации Facebook-сообщества "Підприємці України/#SaveФОП", под Радой установили сцену, с которой предприниматели озвучивают свои требования к властям.

Митингующие выступают за отсрочку введения регистраторов расчетных операций (РРО), которую предусматривает законопроект 5866-1.

На митинге присутствуют ФЛП из многих регионов Украины: Полтава. Херсон, Винница, Крыжополь, Житомир, Николаев, Харьков.

Кроме этого, как передает dev.ua, к предпринимателям присоединились представители IT-сферы.

"У идеолога фискализации главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева есть план по фискализации интернета. Он хочет запретить айтишникам договоры с юрлицами. Поэтому сегодня с нами представители IT-сообщества!", – заявил со сцены организатор акции протеста.

Митингующие скандируют "Банду геть!", "Голосуй 5866 или уходи!".

Напомним, с 1 января 2021 года все украинские ФЛП обязаны работать с кассовыми аппаратами. На днях глава налогового и таможенного комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев со словами "реформа состоялась" заявил, что отмена обязательного использования кассовых аппаратов ФОП невозможна.

Как сообщалось ранее, 14 декабря прошла акция малых предпринимателей, требовавших от парламентариев принятия законопроекта №6376, предусматривающего отсрочку на один год, до 1 января 2023 года, расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога.

Законопроект №6376 был внесен в Раду 2 декабря группой из 23 депутатов из различных политсил ("Слуга народа", "Батькивщина", "За будущее", "Доверие" и ОПЗЖ) во главе с Анной Скороход.

Сама нардеп также собрала подписи за проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения законопроекта №6376 (такое заседание может проводиться по требованию 150 нардепов).

На своей странице в Facebook Скороход сообщила, что с этой целью уже собрана 151 подпись: соответствующие подписные листы были опубликованы в Facebook-группе "ФОПы Украины. Объединяемся".