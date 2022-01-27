ФОП уплатили рекордные 35 млрд грн единого налога в 2021 году

В прошлом году ФОП уплатили 34,8 млрд грн единого налога, что является абсолютным рекордом за последние пять лет.

Об этом сообщает Opendatabot.

"В прошлом году предприниматели уплатили 34,8 млрд грн единого налога. Это не только больше, чем в 2020 году, когда казна пополнилась на 27,6 млрд грн, а является абсолютным рекордом за пять лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рекорд объясняется как увеличением дохода предпринимателей, так и ростом количества новых ФОП, а также тем, что уже открытые ФОП стали реже закрываться.

"К концу 2021 года количество ФОП почти достигло 2 млн", — добавили в организации.

Как известно, единый налог был введен для упрощения ведения бизнеса и снижения налоговой нагрузки. Возможность перейти на упрощенную систему учета и отчетности предусмотрена для физлиц-предпринимателей и юрлиц, масштабы деятельности которых не превышают определенные законом рамки максимального объема доходов и количества работников.

"Последние инициативы по фискализации, в частности обязательное использование РРО/ПРРО, прежде всего, направлены на выявление реального объема доходов предпринимателей и соблюдение ими законности использования упрощенной системы", — добавили в "Опендатабот".

Напомним, с 1 января 2022 года все украинские ФОП обязаны работать с кассовыми аппаратами.

Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие уже 150% стоимости товара.

25 и 26 января под Верховной Радой прошла акция протеста ФОП с требованием отменить обязательную установку кассовых аппаратов.

Но глава налогового и таможенного комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что никаких отсрочек введения РРО для ФОП не будет.