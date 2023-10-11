Таксистов начнут штрафовать, если они не будут выдавать чеки пассажирам: что нужно знать

В Украине таксистов обязали обустроить салоны авто кассовыми аппаратами для расчетных операций и выдавать пассажирам чек. В случае нарушения новой нормы, таксистам грозят штрафы. В Государственной налоговой службе разъяснили нюансы новых обязательств именно для такси.

Новые правила РРО – что изменилось для таксистов

До полномасштабного вторжения предприниматели пытались заставить Раду отказаться от идеи обязать ФЛП устанавливать аппараты PPO. В марте 2022 года нардепы внесли изменения в закон №265/95, предусматривавшие отсрочку введения штрафов, связанных с применением РРО для большинства бизнеса. Однако впоследствии, как и ряд других послаблений для бизнеса "на время войны", отменили. В список предпринимателей, которые должны установить PPO, включили и таксистов.

"С 1 октября к субъектам хозяйствования, которые предоставляют услуги такси и принимают к оплате наличные средства и/или электронные платежные средства без проведения таких операций через РРО, могут быть применены штрафные (финансовые) санкции за нарушение требований закона", – говорится в сообщении Налоговой службы.

Инфографика: ДПС

Штрафы для таксистов – новые правила по РРО

В целом закон о PPO предусматривает штрафы на уровне 100% от суммы реализуемого товара. Однако для таксистов действуют "скидки". Если водитель такси не выдаст пассажиру чек, его оштрафуют на:

25% от стоимости услуги, если водитель не выдаст пассажиру чек в первый раз;

50% – за второе нарушение.

Дополнительно установлены фиксированные суммы штрафов:

510 грн - за непредставление отчетности по РРО и отсутствие контрольной ленты на РРО;

5100 грн - за использование РРО, в конструкцию которого были внесены изменения, не предусмотренные документацией производителя;

34-85 грн - за нарушение порядка проведения расчетов с лица, не использовавшего РРО, 85-170 грн - с должностных лиц субъекта хозяйствования;

Законодательство - по каким основаниям будут штрафовать

Порядок проведения расчета клиентов указан в первом пункте статьи №3 закона ”О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг”.

Документ на законодательном уровне обязывает предпринимателей, которые, в частности, оказывают услуги – что и делают таксисты – проводить расчетные операции на полную сумму предоставления услуги через зарегистрированные, опломбированные и переведенные в фискальный режим работы РРО. Этот же закон указывает на обязательную выдачу чека клиенту, то есть пассажирам в случае с такси.

Будут ли штрафовать таксистов в зоне боевых действий

Учитывая военное положение в стране, закон о PPO предусматривает ряд смягчений для разных предпринимателей. Что нужно знать таксистам, так это то, что в районах где продолжаются или есть вероятность боевых действий – не штрафуют за отсутствие PPO.

PPO для таксистов – что подойдет

Чтобы работать, не нарушая законодательство, таксисты могут использовать сертифицированный портативный аппарат для выездной торговли. Такое устройство компактно и имеет широкие функциональные возможности.

Такой аппарат можно встроить дисплеем к покупателю, чтобы удобно было выдавать чек после оплаты. Он считывает штрих-коды 1D/2D, принимает оплаты банковской картой и выдает чек. заряжается такой аппарат от сети, а также его можно подключать к автономным аккумуляторам. В среднем, такой аппарат без подзарядки в режиме offline может работать до 72 часов.

Кассовый аппарат для выездной торговли / Фото: Tradesolutions

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