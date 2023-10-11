РРО снова в действии: что ждет предпринимателей, которые торгуют без кассовых аппаратов

С 1 октября бизнес должен использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.

Правила использования РРО, которые действовали до введения военного положения, возвращаются. Это означает, что предприниматели обязаны проводить оплату за товары и услуги через кассовые аппараты с выдачей фискального чека. Тем, кто нарушает данное требование, грозят довольно болезненные штрафы.

Впрочем, для некоторых категорий бизнеса предусмотрены исключения, которые позволяют вполне законно избегать РРО. Но основной массе предпринимателей от фискализации не отвертеться.

Какие правила в отношении РРО действовали до 1 октября

В связи с введением военного положения Верховная Рада еще в марте 2022 года внесла поправки в закон № 265/95 , временно отменив штрафы за нарушения , связанные с применением РРО (кроме бизнеса, который занимался реализацией подакцизной продукции, его это не касалось).

То есть, обязанность "пробивать" все операции через кассу вроде бы никуда и не делась. Но так как санкции за несоблюдение этого требования не действовали, предприниматели могли без каких-либо последствий не пользоваться РРО и не выдавать фискальные чеки.

Но после того, как парламент принял закон № 3219-IX , с 1 августа 2023 года вернулись штрафные санкции за нарушения, связанные с РРО , для субъектов хозяйствования, которые занимаются обменом валют, и для организаторов азартных игр. Это, напомним, вдобавок к тому бизнесу, который продает алкоголь, табачную продукцию, топливо.

Что изменилось с 1 октября

Ответственность за нарушения в сфере РРО полностью возобновлена. Таким образом, бизнес, включая физлиц-предпринимателей на упрощенной системе, опять должен использовать "железные" кассовые аппараты или программные РРО.

Под это требование попадают практически все предприниматели и компании, которые принимают оплату за товары и услуги в наличной форме или с помощью безналичных инструментов (оплату банковскими картами через сайт, через POS-терминалы в том числе).

Без РРО можно обойтись при оплате с одного расчетного счета на другой. Иными словами, когда заказчик/покупатель переводит деньги со своего банковского счета на банковский счет исполнителя/подрядчика.

Кроме того, в законе № 265/95 и в постановлении Кабинета министров № 1336-2000-п есть перечень категорий бизнеса , который также может не пользоваться РРО.

Это предприниматели первой группы единого налога; предприниматели, которые продают продукцию собственного производства (кроме технически сложных товаров, медикаментов и медицинских изделий, ювелирной продукции); предприниматели, которые торгуют на рынках за наличные; физлица, оказывающие бытовые услуги в селах и поселках.

Какой размер штрафов предусмотрен

Основной вид штрафных санкций связан с реализацией товаров и услуг без использования РРО, и с ситуациями, когда субъект хозяйствования не выдал покупателю/клиенту фискальный чек.

Стандартный размер штрафа в данных случаях составляет 100% суммы операции. Это означает, что при продаже продукции мимо кассы на 1000 грн размер штрафа будет равен этой же 1000 грн, а при продаже на 10 тыс грн штраф составит 10 тыс грн. При повторном аналогичном нарушении штраф увеличится до 150% суммы операции.

Но для предпринимателей 2 и 3 групп ЕН, которые не занимаются реализацией технически сложных товаров, подакцизной продукции, фармацевтической продукции и ювелирных изделий, до 31 июля 2025 года действует своеобразная льгота. Штраф за отсутствие РРО или за невыдачу чека составляет 25% суммы операции за первое нарушение и 50% суммы – за последующее нарушение.

Также есть и другие виды санкций, связанные с РРО и кассовыми операциями.

Неподача электронной отчетности по РРО предусматривает штраф в размере 510 грн.

Использование кассового аппарата, у которого истек срок службы, указанный производителем, карается штрафом в размере 100% суммы операции за первое нарушение и 150% суммы операции за каждое новое нарушение.

За отсутствие контрольной ленты в РРО или внесение в нее искаженных данных предпринимателя могут оштрафовать на 510 грн.

Если же субъект хозяйствования самовольно изменил конструкцию кассового аппарата (вскрыл корпус и провел с оборудованием любые манипуляции), размер штрафных санкций составит 5100 грн.

Какие есть послабления для бизнеса в сфере РРО

Главная хорошая новость заключается в том, что за нарушения, связанные с РРО, которые были допущены и зафиксированы с 1 января 2022 года по 30 сентября 2023 года, ответственности не будет.

Но эта "поблажка" не распространяется на тех субъектов хозяйствования, которые торгуют подакцизной продукцией, меняют валюту и занимаются гемблингом (азартный бизнес).

Еще одна категория предпринимателей, которые могут не опасаться штрафных санкций , это те, которые находятся на временно оккупированной территории Украины, на территории, где ведутся активные боевые действия, либо в тех регионах, где есть высокая вероятность боевых действий.