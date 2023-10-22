В Украине планируют ввести новый налоговый режим для неофициально занятых лиц: что он предусматривает

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому предлагается создать новый налоговый режим для неофициально занятых лиц с базовой ставкой 6% от оборота.

Так, в парламенте зарегистрирован законопроект 10166 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно введения специального режима налогообложения доходов, полученных физическими лицами от осуществления отдельных видов деятельности".

Его авторами стали ряд депутатов во главе с главой налогового комитета Верховной Рады Данилом Гетманцевым и его первым заместителем Ярославом Железняком.

Зачем нужен новый налоговый режим

Необходимость введения нового налогового режима депутаты объясняют тем, что действующая упрощенная система налогообложения подходит не всем.

Некоторых людей отпугивают процесс регистрации ФЛП и необходимость вести отчетность.

При этом, согласно данным Государственной службы статистики Украины, часть украинцев получают доходы, работая водителями такси или в курьерской службе, или предоставляя услуги в сфере красоты.

В качестве примера депутаты приводят 300 000 водителей такси, которые сотрудничают с цифровыми платформами вроде Uklon или Uber.

Как убеждены авторы законопроекта, от 63 до 100% будут готовы работать официально, если им не нужно будет оформлять статус ФЛП.

Количество сотрудничающих с онлайн-сервисами заказа услуг оценивается в 400 000 человек, а фискальный эффект – около 3 млрд грн.

Ожидается, что потенциальный фискальный эффект от введения нового налогового режима составит 10 млрд. грн.

Кто может воспользоваться

Право на применение спецрежима налогообложения будут иметь не самозанятые лица и отвечающие трем требованиям:

не используют труд наемных лиц;

доход в течение года – не более 153 минимальных зарплат в год (то есть менее 1 млн грн по состоянию на 2023 год), доходы сверх этой суммы будут облагаться налогом по обычной ставке 18%;

работают исключительно через регистраторы расчетных операций.

В законопроекте перечислено 20 видов разрешенной деятельности для этого спецрежима, например водители (таксисты), курьеры, ремонтники, переводчики, фотографы, домашняя прислуга, няни, парикмахеры, маникюрщицы и т.д.

Что предусматривает новый налоговый режим

Специальный режим позволит работать без отчетности, а налоговое обязательство со счета человека будет автоматически списываться банком.

Также предлагается установить, что доходы, полученные физическим лицом в рамках специального режима, облагаются налогом по ставке 6%, если сумма полученного дохода в течение года не превышает 153 размеров минимальной заработной платы, а в случае превышения такой суммы – применяется ставка 18% к сумме превышения.

Кроме того, законопроект определяется понятие «оператор цифровой платформы», а также возлагается на них обязанность по предоставлению контролирующему органу информации о суммах доходов, полученных с использованием цифровой платформы физическими лицами.

Также лицо, применяющее специальный режим налогообложения, будет производить все расчеты исключительно с помощью регистратора расчетных операций и/или программного регистратора расчетных операций независимо от способа расчетов.

Напомним, в течение сентября украинцы открыли 35 587 ФЛП, что является самым высоким показателем за последние три года. Чаще всего в Украине новые дела открываются в сфере торговли, индивидуальных услуг и общественного питания. Пятая часть всех новых ФЛП открывается в Киевской области.

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