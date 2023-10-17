Рада сделала шаг к возобновлению налоговых проверок: кого коснется

Верховная Рада на пленарном заседании 17 октября в первом чтении поддержала законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отмене моратория на проведение налоговых проверок".

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

За соответствующий законопроект проголосовали 237 народных депутатов.

Кабинет Министров Украины на заседании 5 сентября одобрил этот законопроект.

Согласно тексту документа, расширяется перечень проведения документальных плановых налоговых проверок с 1 ноября.

Но, по словам Железняка, дата, скорее всего, будет еще изменена.

Как сообщил нардеп, текст долго обсуждали с партнерами и вышли на подобный компромисс. К проведению документальных плановых проверок могут быть (не имеют, а могут!) включены плательщики, за 2021 год:

в 2 раза больше дебиторская задолженность чем кредиторская;

имели уровень уплаты ПНП меньше 50% по отрасли и НДС меньше 50% по отрасли;

годовой доход составляет более 10 млн гр, при этом общая сумма расходов составляет более 75% от суммы годового дохода.

Как подчеркнул Железняк, не возвращаются проверки для ФЛП первой и второй группы.

Также не возвращаются проверки для предприятий на оккупированных территориях или территориях, где идут боевые действия.

Кроме того, все проверки, открытые законопроектом №8401 с августа 2023 года, остаются в приоритете.

Принятие законопроекта – это одно из главных требований МВФ. Там были недовольны из-за несогласованной замены текста законопроекта №8401 в части налоговых проверок.

Заметим, 26 июля президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 8401, согласно которому планируется отмена единого налога в размере 2%. Также были частично восстановлены проверки таких подакцизных товаров как алкоголь, табак, топливо, а также для игорного бизнеса и финансовых услуг.

Верховная Рада во время заседания 30 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №8401 .

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