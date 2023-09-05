Кабмин одобрил законопроект об отмене моратория на налоговые проверки

Кабинет Министров Украины на заседании 5 сентября одобрил законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отмене моратория на проведение налоговых проверок".

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Данный законопроект предусматривает отмену единого налога в 2% и частично моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг с 1 августа 2023 года.

Законопроект предусматривает, что с 1 октября 2023 возобновляется проведение документальных (плановых и внеплановых) проверок налогоплательщиков, проведение которых было запрещено до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины.

Кроме того, с 1 октября возвращается ответственность за нарушения в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО).

Государственная налоговая служба до конца 2023 проверит 1275 бизнесов. В список попали компании с подакцизным товаром, банки, игорный бизнес и другие.

Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Его рассмотрение состоится в ближайшее время.

Мельничук добавил, что проверки во время действия военного положения будут проводиться при наличии безопасных условий для их проведения.

Заметим, 26 июля президент Владимир Зеленский подписал законопроект №8401, согласно которому планируется отмена единого налога в размере 2%. Также будут частично восстановлены проверки таких подакцизных товаров как алкоголь, табак, топливо, а также для игорного бизнеса и финансовых услуг.

Верховная Рада во время заседания 30 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №8401

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