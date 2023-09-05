Кабмін схвалив законопроєкт про скасування мораторію на податкові перевірки

Кабінет Міністрів України на засіданні 5 вересня схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок".

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Даний законопроєкт передбачає скасування єдиного податку у 2% та частково – мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг з 1 серпня 2023 року.

Законопроєкт передбачає, що з 1 жовтня 2023 року відновлюється проведення документальних (планових та позапланових) перевірок платників податків, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України.

Окрім цього, з 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Державна податкова служба до кінця 2023 року перевірить 1275 бізнесів. До переліку потрапили компанії з підакцизним товаром, банки, гральний бізнес та інші.

Законопроєкт уже зареєстровано в Верховній Раді України. Його розгляд відбудеться найближчим часом.

Мельничук додав, що перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності безпечних умов для їх проведення.

Зауважимо, 26 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8401, згідно з яким планується скасування єдиного податку у розмірі 2%. Також будуть частково відновлені перевірки для таких підакцизних товарів як алкоголь, тютюн, паливо, а також для грального бізнесу та фінансових послуг.

Верховна Рада під час засідання 30 червня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №8401.

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