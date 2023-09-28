В Украине запустили мобильное приложение "Моя налоговая": какие данные и услуги можно получить

Государственная налоговая служба с 28 сентября запустила мобильное приложение "Моя налоговая". Как сообщается в сообщении ведомства, его можно скачать на телефоны как на платформе Android, так и на iOS.

Отмечается, что "Моя налоговая" - простой и удобный инструмент для получения электронных услуг налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем.

Так, в разделе "Мои данные" можно получить информацию об адресе регистрации и фактическом месте жительства; об объектах налогообложения; налоговое уведомление-решение об обязанности уплатить сумму денежного обязательства; а также информацию о состоянии расчетов с бюджетом.

В разделе "Услуги" доступно направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов и представление налоговой декларации об имущественном положении и доходах (для получения налоговой скидки).

В разделе "Сообщения" доступны квитанции; сведения из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов; об источниках/суммах начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора; а также письма контролирующего органа.

В Налоговой добавляют, что мобильное приложение будет дополняться новыми возможностями "в соответствии с потребностями налогоплательщиков". Для усовершенствования работы и сервисов мобильного приложения ведомство призывает граждан активно участвовать в его тестировании.

В случае возникновения любых вопросов о работе приложения и наличии предложений по усовершенствованию сервисов отправлять их просят по адресу [email protected] или обращаться по телефону 0 800 501 007.