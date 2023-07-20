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Украинцы назвали причины, по которым не хотят платить налоги - результаты опроса
Среди ключевых причин, почему украинцы не хотят платить налоги – низкие доходы и сомнения, что государство правильно их тратит.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.
Так, на вопрос "Почему, по Вашему мнению, обычные граждане могут не хотеть платить налоги?" 80,3% ответов пришлись на вариант "из-за низких доходов, не позволяющих обеспечить достойный уровень жизни" (можно было выбрать несколько вариантов).
В то же время 73,6% ответов пришлись на вариант "по убеждению, что уплаченные деньги воруют или тратят".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также 65,8% ответов касалось невозможности влиять на то, куда государство тратит налоги.
На вариант о низком качестве государственных услуг пришлось 59,8% ответов.
Кроме того, 56,6% ответов пришлось на вариант "из-за того, что другие граждане уклоняются от уплаты налогов".
На другие причины пришлось всего 11,2% ответов.
Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 11 мая по 12 июня 2023 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2013 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.
Источник фото: ua.depositphotos.com