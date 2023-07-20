Украинцы назвали причины, по которым не хотят платить налоги - результаты опроса

Среди ключевых причин, почему украинцы не хотят платить налоги – низкие доходы и сомнения, что государство правильно их тратит.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

Так, на вопрос "Почему, по Вашему мнению, обычные граждане могут не хотеть платить налоги?" 80,3% ответов пришлись на вариант "из-за низких доходов, не позволяющих обеспечить достойный уровень жизни" (можно было выбрать несколько вариантов).

В то же время 73,6% ответов пришлись на вариант "по убеждению, что уплаченные деньги воруют или тратят".

Также 65,8% ответов касалось невозможности влиять на то, куда государство тратит налоги.

На вариант о низком качестве государственных услуг пришлось 59,8% ответов.

Кроме того, 56,6% ответов пришлось на вариант "из-за того, что другие граждане уклоняются от уплаты налогов".

На другие причины пришлось всего 11,2% ответов.

Фото: CASE Украина

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 11 мая по 12 июня 2023 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2013 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

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