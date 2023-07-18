Какие налоги на криптовалюты будут платить украинцы. Рассказывает Юрий Бойко, член НКЦБФР

Сейчас участники рынка виртуальных активов активно обсуждают законопроект, который должен урегулировать вопросы уплаты налогов с криптовалюты в Украине. Можно уверенно утверждать, что процесс обсуждения документа уже и дальше будет оставаться очень активным на всех этапах его прохождения: в кругу специалистов и бизнеса, в кабинетах министерств и в сессионном зале парламента. Участники рынка и представители органов государственной власти предоставили значительное количество комментариев, вопросов и предложений в текст законопроекта. Каждая инициатива была рассмотрена и разработана командой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в сотрудничестве с партнерами.

Как законопроект предлагает построить налогообложение криптовалюты в Украине? Какие льготы могут ожидать украинцев? Нужно ли будет готовить декларацию об имущественном положении и доходах владельцам виртуальных активов? Когда заработают налоговые новации? Об этом в интервью изданию Delo.ua рассказал Юрий Бойко, член НКЦБФР.

Об иностранном опыте налогообложения криптовалют

Расскажите, когда вы начали работу над правовой базой, позволяющей осуществлять налогообложение виртуальных активов в Украине?

- Следует понимать, что создание правовой базы, позволяющей осуществлять налогообложение виртуальных активов, является комплексным вопросом, ведь налогообложение актива невозможно без определения его правовой природы.

Поскольку мы задались целью разработать полноценное регулирование рынка виртуальных активов в Украине, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начала работать в двух направлениях:

Первое. Это имплементация норм Регламента MiCA в Закон Украины "О виртуальных активах". Напомним, MiCA (The Markets in Crypto Assets regulation) предусматривает регулирование виртуальных активов в ЕС, защищая пользователей и инвесторов в этой области.

Второе. Это внесение изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения виртуальных активов.

Комиссия начала работу над вопросом налогообложения вместе с компанией Ernst & Young и, в первую очередь, исследовала опыт иностранных юрисдикций по разработке концепции налогообложения виртуальных активов в Украине.

В частности, мы исследовали:

к какой категории объектов отнесены виртуальные активы для целей налогообложения;

какие операции с виртуальными активами облагаются налогом и какими видами налогов;



на каких субъектов возложены обязанности по подаче отчетности и т.п.



Это очень важно, поскольку криптовалюты имеют свой цикл жизнедеятельности: майнинг, обращение, выход в фиат. Поэтому нам нужно было выяснить, каким образом облагаются налогом соответствующие операции.

Опыт каких стран мира вы изучали по налогообложению криптовалют?

- Когда мы работали над налоговой концепцией для Украины, мы анализируем практику большинства цивилизованных стран мира, среди которых Канада, США, Израиль, Дания, Хорватия, Люксембург и т.д.

В целом во всех названных юрисдикциях могут облагаться налогом следующие операции:

Создание криптовалюты, в частности, путем майнинга. Продажа криптовалюты за деньги.

Обмен одной криптовалюты на другую криптовалюту.

Расчет криптовалюты за приобретенные товары и услуги.

Рост рыночной стоимости криптовалюты.



Отмечу, речь идет о тех операциях с криптовалютами, которые облагаются налогом в других государствах. Этот зарубежный опыт Комиссия изучала на этапе создания концепции налогообложения в Украине.

Какие подходы к налогообложению криптовалют в Украине вы включили в вашу концепцию?

– Все очень просто. Многие юрисдикции считают виртуальный актив наиболее близким по своей правовой природе к финансовым инструментам и налогооблагают их соответственно. Мы взяли на вооружение аналогичную конструкцию и адаптировали под украинские реалии. В предложенной нами концепции идет речь о налогообложении инвестиционной прибыли от операций с виртуальными активами, аналогичной уже существующей концепции налогообложения ценных бумаг.

О возможностях контроля на крипторынке

Как государство будет осуществлять надзор за налогообложением криптовалют в Украине, если крипта по своей сути анонимна?

- По моему мнению, в нашем государстве могут быть построены эффективные механизмы надзора за рынком виртуальных активов, когда речь идет об осуществлении гражданами операций посредством поставщиков услуг.

Давайте разберем конкретный кейс. Когда лицо обращается в криптобиржу для проведения операций с виртуальными активами, поставщик услуг должен осуществить меры и процедуры проверки потенциального клиента и в будущем проверять его финансовые операции.

В случае, если клиент намерен перевести уже приобретенные виртуальные активы, имеющие повышенную степень конфиденциальности, такие активы также будут тщательно проверяться поставщиком услуг на предмет истории их происхождения. Для этого лицо должно раскрыть необходимую для проверки информацию.

Мы видим, что поставщик услуг должен разработать механизмы внутреннего контроля, которые позволят ему отслеживать историю действий клиента, историю происхождения его виртуальных активов и историю проведения транзакций.

Следует понимать, что поставщики услуг также сотрудничают с контролирующими и правоохранительными органами, поэтому по их законному требованию обязаны раскрывать необходимую информацию о клиенте.

А расскажите на примерах, как можно отследить историю транзакций на рынке криптовалют?

- Знаете, сейчас существуют ИТ-решения, помогающие проверить информацию, в частности, на криптобиржах. Могу рассказать об интересном опыте, который мы получили во время обучения в Вене от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Данная структура как раз занимается поиском криптовалюты, поскольку этот инструмент может использоваться и в отмывании средств, и в совершении незаконных операций.

В Вене нам презентовали специальное программное обеспечение, помогающее отслеживать "следы" криптовалюты. Мы даже делали практичные кейсы, чтобы посмотреть на природу того или иного кошелька на криптобирже. Например, можно было узнать, откуда на кошелек пришли те или иные монеты – из даркнета , лицензионной биржи и т.п.

Используют ли украинские структуры такие программы для отслеживания криптовалют в Украине?

– Да. В частности, украинские правоохранители, скажем, Киберполиция, уже имеют на вооружении специальные скоринговые системы, позволяющие проверять транзакции граждан. Например, они могут сравнивать данные того или иного кошелька с конкретными IP-адресами.

Надо понимать, что сейчас анонимность рынка криптовалют в Украине не безусловна. Поэтому при необходимости можно отследить по определенным параметрам любую криптовалютную транзакцию.

Сколько денег в бюджет могут приносить налоги криптовалюту в Украине?

- Вопрос отличный, но конкретного ответа нет. Почему? Дело в том, что сейчас нет четкой статистики по сделкам с виртуальными активами. Поэтому мы можем ориентироваться только на какие-то оценки от отдельных мониторинговых или аналитических источников. Но все равно четких цифр нет.

О налогах на криптовалюту для украинцев

Какие новшества ожидают частных инвесторов с точки зрения налогов? Будет ли разница в налогообложении, когда инвестор – это юридическое или физическое лицо?

– Сначала поговорим о налогообложении физических лиц. Согласно концепции, облагаться налогом будут следующие операции:

Продажа виртуальных активов за фиатные деньги.

Обмен виртуальных активов на товар или услугу.

В то же время, налогообложению не подлежит:

Создание (майнинг), размещение и погашение виртуального актива эмитентом.

Обмен виртуальных активов на другие виртуальные активы.



Рост рыночной стоимости активов.



По какому принципу могут облагаться налогом операции по криптовалютам?

– Эти операции будут облагаться налогом как инвестиционная прибыль. О чем идет речь? Например, человек купил криптовалюту на 1000 грн, а продал – на 1500 грн. Тогда 500 грн – это инвестиционная прибыль.

Именно с этой суммы следует уплатить налог в размере 19,5%. В данном случае 18% – это налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а 1,5% – военный сбор.

То есть, если человек продал токен и получил гривны или обменял токен на товар или услугу, он должен заплатить инвестиционную прибыль?

- Именно так. Человек должен заплатить налог с инвестиционной прибыли.

При этом в случае с налогообложениями классической продажи криптовалюты за гривны все должно быть понятно. А вот как должна облагаться налогом продажа "намайненной крипты"?

Финансовый результат (прибыль или убыток) от операций по продаже криптовалюты определяется как сумма доходов, полученных от продажи криптовалюты, уменьшенных на стоимость криптовалюты.

Для "намайненной криптовалюты" стоимостью будет считаться сумма подтвержденных расходов, непосредственно связанных с майнингом такой криптовалюты.

Давайте разберем ситуацию. Человек намайнил биткоин и впоследствии продал его за "фиат". В таком случае нужно учитывать не только размер дохода от отчуждения биткоина, но и рассчитать расходы, произведенные во время его майнинга.

Так что условно, если часть биткоина была продана за 100 грн, а майнинг обошелся в 10 грн, в результате инвестиционная прибыль составит 90 грн. С этой суммы будет необходимо уплатить налог в размере 19,5%.

О возможных льготах для владельцев криптовалют в Украине

Предусматривает ли концепция какие-то налоговые льготы в операциях с криптовалютами для физических лиц?

– В нашей концепции мы предложили две льготы, которые должны пройти публичные слушания.

Первая льгота. Если гражданин имеет общий годовой оборот криптовалюты в размере 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года, тогда он не подпадает под налогообложение. На 1 января 2023 года этот показатель составляет 670 тыс. грн.

Цель льготы – поддержать людей, которые только начинают знакомиться с криптовалютами и вкладывают туда небольшие средства.

Вторая льгота. Если человек хранит средства в криптовалюте больше одного года, он оплачивает налоги с инвестиционной прибыли по льготной ставке в размере 6,5% (с учетом военного сбора 1,5%), вместо 19,5%. Цель льготы – поддержка своего рода инвестиций, которые могут быть задействованы на долгое время.

Могу привести пример. Представим: какое-то предприятие решило расширить производство. Для этого необходимо привлечь средства на долгий срок. Компания выпускает utility токены , которые могут приобрести физические лица.

Так что когда человек приобрел монеты, скажем, на сумму в 100 тыс. грн и держит их на своем счету больше года, тогда он получает возможность льготного налогообложения.

В то же время, граждане смогут воспользоваться пониженной ставкой налога и в другом случае. Для этого им нужно не выводить криптовалюту в фиат больше года. То есть все это время они могут продавать и покупать криптовалюты, переводить их с одного счета на другой, менять криптобиржи. Все операции все равно будут считаться вложением в криптовалюту на долгий срок.

Какие у вас прогнозы? Заработают ли предложенные налоговые льготы для криптовалюты в Украине ?

– Сейчас стейкхолдеры криптоиндустрии обсуждают концепцию. Следует отметить, что проект называется "Изменения в Налоговый кодекс и другие законодательные акты Украины". Он содержит три блока:

в первом блоке представлены изменения в Налоговый кодекс;

во втором блоке – изменения в Закон "О виртуальных активах";



в третьем – изменения в другие законы Украины.



В настоящее время в документе уже представлено около 200 комментариев и предложений. Если говорить откровенно, это не слишком много, потому что другие законопроекты могут иметь по 2-3 тыс. правок.

Как я уже отмечал, сейчас проходит горячая дискуссия на всех этапах обсуждения документа: со стейкхолдерами, с госорганами, в парламенте. Это означает, что законопроект может неоднократно претерпеть существенные изменения.

Но я считаю, что Комиссия предложила прогрессивный подход, который актуален во время войны и в условиях снижения доходов граждан. Между тем, какое решение о льготах в законопроекте будет принято в результате, очень сложно прогнозировать.

Об особенностях декларирования криптовалюты в Украине

Какие налоги на криптовалюту ожидают юридические лица?

- Если говорить о юридических лицах, то здесь никаких льгот не предусмотрено, а доходы от операций с виртуальными активами облагаются налогом на общих основаниях по общей ставке налога на прибыль (18%).

Нужно ли будет частным инвесторам ежегодно подавать декларацию?

– Да, в законопроекте указано, что физические лица должны подавать годовую декларацию. Я бы посоветовал нашим гражданам соблюдать эти правила, когда заработает обновленное законодательство. Это поможет сделать наш рынок криптовалют прозрачным.

Многие украинцы, являющиеся частными инвесторами, сейчас находятся за границей из-за войны. Кто-то решил остаться за границей, получил статус беженца, вид на жительство и т.д. Как в этом случае будет работать налогообложение криптовалют в Украине ?

– На этот вопрос надо смотреть под другим углом. Крипта – это один из видов существующих активов. Соответственно, к этому активу, как и ко всем остальным, применяются базовые подходы налогового законодательства. Все это значит, что если физическое лицо владеет криптовалютой, то статус налогового резидентства никак не влияет на выполнение требований по подаче отчетности или уплаты налогов.

Поэтому в данном случае следует действовать следующим образом. Сначала лицо должно определиться, является ли он резидентом Украины. Как это сделать? У нас есть Налоговый кодекс, описывающий порядок определения статуса резидентности.

Так что если лицо является резидентом Украины, оно будет декларировать виртуальные активы и платить налоги. И тот фактор, что он находится за границей, ничего для такого гражданина не меняет.

Если лицо стало резидентом другого государства, оно должно выполнять налоговые правила уже в другой юрисдикции.

Если в будущем украинцы будут декларировать виртуальные активы, они должны предоставить информацию. Поиск и сбор таких данных может оказаться проблемой для украинцев?

– Да, граждане будут должны выяснить много информации о своих транзакциях. В частности:

как, где и когда был приобретен виртуальный актив;

какие были расходы;



где, когда и какой был получен доход и т.д.



То есть украинцы должны собрать соответствующие первичные документы, которые смогут подтвердить детали купли, продажи криптовалюты. Не исключаю, что в этом вопросе у многих граждан могут возникнуть проблемы.

Но впоследствии участники рынка криптовалют, в частности, криптобиржи должны создать инфраструктуру, чтобы украинцы могли получить всю необходимую информацию для декларирования, как сейчас это можно сделать в банке.

– Безусловно. Если участники крипторинка захотят продолжать работать, они будут обязаны адаптировать свои бизнес-процессы под требования законодательства.

О налогах на криптовалюту для нерезидентов и штрафах для крипторынка

А как налогообложение криптовалют в Украине будет работать для нерезидентов, если они временно проживают в нашей стране, имеют вид на жительство в Украине?

– Наш законопроект не устанавливает никаких особенностей в этой части относительно виртуальных активов. Используются все общие подходы.

Расскажите как будет работать налогообложение криптовалют для игроков крипторинка в Украине? Какие налоги будут платить криптобиржи, обменники и т.п.?

– Они работают на условиях общего налогообложения, которые есть в Украине. Но в нашей концепции указана принципиальная норма. Если криптобиржа, например, берет из клиента комиссию в размере 10 грн за хранение средств, тогда на эту комиссию не начисляется НДС.

Такой принцип уже работает на рынке капитала в Украине. То есть в нашей стране наработана практика, что в таких случаях не начисляется соответствующий налог.

Будет ли работать система штрафов, если гражданин совершил какие-то нарушения в уплате налогов с криптовалют в Украине ?

– Особенностей мы не устанавливали в нашем законопроекте. Если лицо совершает налоговые нарушения, тогда могут применяться меры воздействия, имеющиеся в налоговом законодательстве.

О перспективах принятия налоговой базы для криптовалют в Украине

Какие процедуры сейчас должен пройти законопроект по налогам на криптовалюты: этапы обсуждения, принятие в ВР, подписание президентом?

– Мы работаем по такому плану. Сейчас законопроект представлен на Консультационном совете по вопросам регулирования виртуальных активов при Комиссии. В ее состав вошли народные депутаты, представители министерств и ведомств, а также специалисты крипторинка.

То есть сейчас проходит обсуждение законопроекта со всеми стейкхолдерами. Они могут предлагать изменения в тексте документа. После этого мы их проработаем и при необходимости включим их в законопроект.

Так что в конце июля планируем передать законопроект народному депутату Ярославу Железняку. Тогда он начнет процедуру регистрации и проработки в Верховной Раде.

Если этот процесс пройдет эффективно, думаю, что до конца сентября законопроект пройдет по крайней мере первое чтение.

По вашим оценкам, когда Верховная Рада может принять законопроект в целом?

– Надеюсь, что в этом году. Согласно нашему плану, закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года. Следует отметить, что "запуск закона" состоится не сразу. Сначала Комиссия и Национальный банк должны разработать качественную подзаконную нормативную базу, которая позволит бизнесу эффективно работать на рынке, а инвестору - получить необходимую защиту.

То есть если закон вступит в силу с 1 января 2024 года, когда люди должны подавать декларации?

- Согласно закону, украинцы подают декларации за период с 1 января по 31 декабря каждого года. Сейчас в законопроекте прописано, что закон вступает в силу с 1 января 2024 года. Тогда декларации с данными о виртуальных активах придется подавать в 2025 году по результатам отчетного 2024 года. Декларирование будет проходить по общим правилам.