Cryptobattle. Криптовалюта XRP выросла на 70% в сутки из-за победы Ripple в суде против SEC

В четверг, 13 июля, стало известно, что известная криптоплатформа Ripple одержала победу в американском суде против SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США) по двухлетнему делу. Благодаря этой новости, криптовалюта платформы XRP показала рост на 69% в сутки, другие монеты также находятся в положительной динамике. Редакция Delo.ua решила узнать, почему это решение суда важно для криптоиндустрии и как ситуация может развиваться дальше.

Какие решения принял суд по делу SEC против Ripple

Как передает издание Coindesk, 13 июля 2023 года Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка постановил, что продажа токенов Ripple XRP на биржах и по алгоритмам не являются инвестиционными контрактами . Это важное решение, поскольку еще в 2020 году SEC подал иск против проекта.

В иске Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняла Ripple в том, что в течение семи лет они продавали XRP инвесторам как незарегистрированные ценные бумаги на сумму в $1,3 млрд.

В то же время, в постановлении суда говорится, что продажа монет крупным участникам крипторынка нарушает действующее законодательство США относительно ценных бумаг . Постановление Окружного суда США Южного округа Нью-Йорка можно считать частичной победой Ripple над SEC.

Что именно постановил суд по делу SEC против Ripple: основные тезисы

В определении суда США Южного округа Нью-Йорка указано, что Ripple продала XRP на сумму около $728,9 млн непосредственно институциональным покупателям, хедж-фондам и другим сторонам. Именно эти "институциональные продажи" представляли собой незарегистрированное предложение и продажу инвестиционных контрактов, поэтому это нарушает федеральное законодательство о ценных бумагах.

"Было установлено, что инвесторы покупали XRP, надеясь, что они получат прибыль от работы Ripple", - говорится в постановлении суда.

В свою очередь, Ripple использовал средства, полученные от институциональных продаж, для "продвижения и повышения ценности XRP путем развития способов использования XRP и защиты рынка торговли XRP".

Поэтому суд Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка удовлетворил ходатайство SEC о вынесении упрощенного судебного решения в части институциональной продажи крупным игрокам криптотрасли, а в других случаях – в частности, в случае продажи XRP на биржах, - отклонено.

Как уточняется в постановлении суда, "программная продажа" XRP через биржи и алгоритмы не квалифицировалась как продажа ценных бумаг, поскольку SEC не может окончательно сказать, что спекулятивные инвесторы "разумно ожидали получения прибыли от предпринимательских или управленческих усилий других".

Как отреагировал Ripple на решение суда

Выводы суда Южного округа в Нью-Йорке представители Ripple оценили положительно. В частности, CEO Ripple Брэд Гарлингхаус написал в Твиттере , что еще в декабре 2020 года компания находилась на правильной стороне закона и будет на правильной стороне истории.

"Спасибо всем, кто помог нам принять сегодняшнее решение – решение, которое касается всех инноваций криптовалюты в США". Брэд Гарлингхаус CEO Ripple

В свою очередь, главный юридический специалист Ripple Стюарт Олдероти написал в Твиттере, что решение суда стало огромным выигрышем для компании, поскольку теперь, согласно закону, XRP не является ценной бумагой.

"Тоже вопрос закона – продажи на биржах не являются ценными бумагами. Продажи руководителей не являются ценными бумагами. Другие распространения XRP – разработчикам, благотворительным организациям, работникам – не являются ценными бумагами", - уточняет юрисконсульт.

Также Олдероти отметил, что решение суда подтверждает многое из того, за что борется эта криптоотрасль: "SEC не имеет неограниченной юрисдикции над криптовалютой".

"Возможно, теперь мы можем начать рациональный разговор о регулировании криптовалюты в этой стране". Стюарт Олдеротти главный юридический специалист Ripple

Что говорят в SEC по поводу решения суда по делу Ripple

Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США удовлетворены частью решения . Речь идет о том, что окружной судья Анализа Торрес постановила: Ripple нарушила федеральный закон о ценных бумагах, продавая XRP непосредственно опытным инвесторам , передает Reuters.

Следует отметить, что постановление можно оспорить после вынесения окончательного решения или если судья разрешит это до сих пор.

"Несмотря на то, что решение касается фактов дела, оно, вероятно, обеспечит боеприпасы для других криптокомпаний, которые борются с SEC по поводу того, подпадают ли их продукты под юрисдикцию регулятора", - считают в Reuters.

Какие мнения озвучили американские политики по делу Ripple

Конгрессмен от Демократической партии США Ричи Торрес предложил провести расследование в отношении деятельности Комиссии по ценным бумагам и биржам США , поскольку "SEC ведет себя как чрезмерно старательный полицейский, произвольно выписывающий билеты водителям, сохраняя ограничение скорости в секрете".

"Он предпочитает общаться посредством принуждения, а не посредством правил или указаний. Но это не способ регулирования цифровых активов. Требую расследование", - написал Риччи Торрес в Твиттере.

А лидер республиканского большинства в Палате представителей США Том Эммер также поддержал решение суда по делу SEC против Ripple .

"Дело Ripple – это монументальное событие в установлении того, что токен является отдельным и отличным от инвестиционного контракта, частью которого он может быть или не быть. Теперь давайте сделаем это законом", – отметил Том Эммер в Твиттере.

Как отреагировал XRP и другие криптовалюты на решение суда США

За последние сутки монета XRP выросла на 69% на фоне новости о решении Окружного суда США Южного округа Нью-Йорка. Согласно данным портала Coinmarketcap, монета занимает четвертое место в топ-100 криптовалют по уровню капитализации. В настоящее время она тянет на $41,8 млрд.

Так что если 13 июля токен стоил $0,47, то уже 14 июля его цена на момент написания материала выросла до $0,80. Пиковый рост криптовалюты в этот период достиг показателя в $0,87.

По данным Coinmarketcap, за сутки XRP выросло на 70%.

Следует отметить, что другие криптовалюты также пошли в рост на фоне положительной динамики Ripple. Например, за сутки топовые монеты показали такой плюс: биткоин вырос на 2,11%, эфир – на 5,77%, а BNB – 3,6% . Но самый большой рост в топ-50 валют по капитализации демонстрируют:

Cardano. Находится на 7-м месте. Динамика: +21,32%.

Solana. Находится на 8-м месте. Динамика: +25,27%.



Avalanche. Находится на 14-м месте. Динамика: +17%.



Stellar. Находится на 20-м месте. Динамика: 55,47%.



Lido. Находится на 30-м месте. Динамика: +22,51%.



Как может измениться крипторегулирование в США после истории с Ripple

Как рассказал в комментарии Delo.ua директор Crane IP Law Firm Иван Никитченко, решение суда Южного округа Нью-Йорка по делу SEC против Ripple стало очень показательным для рынка криптовалют. А все потому, что эта ситуация еще раз продемонстрировала: США нужна адекватная система надзора за финансовыми рынками, тогда не будет возникать проблем в вопросах законодательного регулирования виртуальных активов .

"Большая депрессия, глубочайший экономический кризис в истории США, началась именно из-за лопнувшего пузыря на фондовом рынке. Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов также произошел из-за того, что американские регуляторы "проспали" пузырь на рынке залогового финансирования. И таких кризисов было бы гораздо больше, если бы американские власти не вели жесткий надзор", - объясняет Никитченко.

Юрист считает, что по многим признакам рынок криптоактивов может стать таким же пузырем. Это создает риск для миллионов инвесторов, которые могут лишиться миллиардов своих средств.

"В таком случае все вопросы тогда будут к официальным властям. Поскольку профильного законодательства еще нет, SEC вынужден применять к этому рынку текущее законодательство. Притворяться, что рынка нет и надзор не нужен – регулятор не может". Иван Никитченко директор Crane IP Law Firm

По мнению эксперта, США должно срочно принимать соответствующее законодательство, которое поможет контролировать рынок криптовалют и избавиться от проблем как в случае судебной тяжбы между SEC и Ripple.