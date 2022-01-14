Аксессуары Tesla теперь можно купить за Dogecoin: криптовалюта взлетела в цене

Американский производитель электромобилей Tesla ввел анонсировавшуюся ранее возможность покупки своих аксессуаров за криптовалюту Dogecoin. Об этом сообщил в своем Twitter основатель компании Илон Маск.

В свою очередь на сайте Tesla появилось подробное описание политики оплаты товаров в указанной цифровой валюте. В частности, указано, что при оплате с помощью Dogecoin на странице оплаты будет отображаться "адрес" кошелька Tesla Dogecoin как в буквенно-цифровом коде, так и в форме QR-кода, при этом будет работать таймер обратного отсчета времени для завершения оплаты.

Если время истечет, нужно будет перезапустить процесс заказа, при этом адрес кошелька Dogecoin и/или цена в Dogecoin могут быть обновлены.

Цена аксессуаров в криптовалюте уже будет включать все налоги, при этом Tesla напоминает, что Dogecoin взимает сетевые сборы при каждом платеже, и за это сама компания ответственности не несет.

Если будет переведено неправильное количество Dogecoin, заказ может быть отменен. При этом в случае переплаты Tesla точно не вернет сумму самой переплаты.

Также нельзя оплачивать заказ из нескольких кошельков, это можно делать только одной транзакцией. Отменить сделанный с использованием Dogecoin заказ также будет невозможно, равно как и вернуть или обменять полученный таким способом товар.

Обработка платежа будет занимать около минуты, в течение которой не стоит пытаться совершить новый платеж. После подтверждения платежа сетью Dogecoin клиенту придет электронное письмо с подтверждением заказа. Это может занять до шести часов.

Если e-mail с подтверждением от Tesla не придет, компания советует обратиться к своему поставщику кошелька: возможно, потребуется повторно инициировать оплату.

Компания Маска подчеркивает, что из криптовалют принимает только Dogecoin, а попытка оплатить товар каким-либо другим цифровым активом может привести к его потере и он точно не будет возвращен клиенту.

Отметим, что Dogecoin, занимающая сейчас 11-е место по капитализации, 14 января резко выросла в цене. По данным ресурса Coinmarketcap, если вечером в четверг за нее давали 16,3 американских цента, то после новости о нововведении Tesla она резко выросла в цене до 20,2 цента и по состоянию на 12:00 находилась на уровне около 19,6 цента.

Напомним также, что в конце октября 2021 года Dogecoin обогнала другая "шуточная" криптовалюта Shiba Inu, названная по японской породе охотничьих собак, интернет-мем с которой в свое время стал символом Dogecoin. Однако сейчас Shiba Inu откатился на 13-е место по капитализации (17,18 млрд долларов при 26,02 млрд у Dogecoin).

При этом в июле прошлого года сам Маск заявлял, что имеет в своем распоряжении не только биткоины, но и Dogecoin, а также популярную криптовалюту Ethereum.

Ранее же американский предприниматель заявлял, что другая его компания SpaceX запустит в 2022 году спутник на Луну, отправка которого будет оплачена в Dogecoin.