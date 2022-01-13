Экс-глава Twitter решил поддержать разработчиков биткоина

Бывший глава и соучредитель Twitter Джек Дорси создал фонд поддержки разработчиков биткоина.

По информации CoinGeek, основная цель программы — свести к минимуму юридические проблемы, которые мешают разработчикам программного обеспечения активно развивать биткоин и связанные с ним проекты.

Как стало известно, фонд получит название Bitcoin Legal Defense Fund. Он будет предоставлять разработчикам адвокатов, разрабатывать стратегию защиты в судах и оплачивать судебные издержки.

В организации будут работать волонтеры и юристы, услугами которых разработчики смогут воспользоваться бесплатно.

Прежде всего фонд намерен оказать поддержку 16 разработчикам биткоина, против которых подал иск Крейг Райт – австралийский компьютерщик и бизнесмен, утверждающий, что он и есть Сатоши Накамото – мистический создатель биткоина.

Райт требует вернуть ему доступ к двум ранним биткоин-адресам, но криптосообщество и часть СМИ считают его самозванцем.

Джек Дорси в ноябре 2021 года ушел с должности гендиректора Twitter и провел ребрендинг другой своей компании Square на Block.

Напомним, стоимость биткоина, заметно упавшая 5 января из-за вспыхнувших в Казахстане массовых беспорядков, днем 10 января достигла минимального значения за последние пять месяцев.

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