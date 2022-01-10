Биткоин провалился ниже $40 тысяч, подешевев до пятимесячного минимума

Стоимость биткоина, заметно упавшая 5 января из-за вспыхнувших в Казахстане массовых беспорядков, днем 10 января достигла минимального значения за последние пять месяцев.

Как свидетельствуют данные сервиса CoinMarketCap, сводящего средний курс из данных различных криптобирж, к 16:39 по киевскому времени самая популярная мировая криптовалюта стоила 39,82 тысячи долларов.

При этом еще четырьмя часами ранее она была на уровне 41,93 тысячи долларов и в целом стабильно держалась в течение первой половины дня выше 41,8 тысячи долларов.

После такого провала BTC сразу же отскочил обратно и по состоянию на 17:30 держится на уровне около 40,7 тысячи долларов.

Последний раз такой уровень стоимости биткоин переживал 4 августа, однако тогда она в целом росла. Минимальное же значение в 2021 году было зафиксировано двумя неделями до этого, 20 июля, и составляло около 29,8 тысячи долларов.

Напомним, что исторического максимума биткоин достиг 8 ноября, когда за него давали 67,8 тысячи долларов, после чего его стоимость стала снижаться.

До появления новостей о беспорядках в Казахстане, где добывается порядка 18% биткоинов, эта криптовалюта около недели держалась на отметках 46-48 тысяч долларов за штуку, после чего одномоментно "просела" примерно на 10%.