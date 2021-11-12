Украинка изобрела систему вывода криптовалюты без банков

Украинка Анна Мельничук запатентовала автономную систему электронных платежей для криптовалют.

Об этом пишет dev.ua.

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Сегодня в общеизвестных платежных системах и сервисах, таких как Visa, MasterCard, PayPal, Western Union и др., системы проведения платежей являются централизованными, то есть требуют наличия специализированных серверов для осуществления услуг и жесткой авторизации пользователей, отслеживают все действия пользователей и оперируют исключительно фиатными (бумажными) средствами.

Использование ближайшего аналога системы возможно только вместе с пользованием услугами централизованных банковских систем.

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Украинка создала новую электронную систему для прямых денежных переводов между пользователями без привязки к банковской системе, с использованием криптовалютных протоколов для проведения операций и хранением данных пользователей в распределенной файловой системе, наличием внутренней системы защищенного обмена электронными сообщениями.

Система работает через приложения, установленные на электронных устройствах пользователей, которые имплементируют технологию взаимного преобразования фиатных денег и криптовалют и синхронизируются с модулем электронного кошелька, интегрированного с кошельками криптовалютных систем.

Здесь пользователи могут делать мгновенные или отложенные денежные переводы другим пользователям, с которыми был установлен контакт средствами системы или другой предусмотренный способ, а также принимать или отклонять переводы от других пользователей. Встроенный в приложение модуль обработки переводов позволяет отправлять или получать денежные переводы с помощью закупки, перевода и продажи криптовалюты.

Изобретательница утверждает, что система является полностью децентрализованной и не требует для выполнения перевода обязательных услуг внешних централизованных платежных систем или банков.

Напомним, онлайн-банк monobank готов эмитировать карточки, номинированные в биткоинах, в случае одобрения со стороны Национального банка Украины.