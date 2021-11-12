IT и Телеком 5 минут назад

Украинка изобрела систему вывода криптовалюты без банков

Украинка создала новую электронную систему для прямых денежных переводов между пользователями без привязки к банковской системе

Украинка запатентовала платежную систему для вывода криптовалюты Украинка запатентовала платежную систему для вывода криптовалюты
Украинка запатентовала платежную систему для вывода криптовалюты

Украинка Анна Мельничук запатентовала автономную систему электронных платежей для криптовалют. 

Об этом пишет dev.ua.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Сегодня в общеизвестных платежных системах и сервисах, таких как Visa, MasterCard, PayPal, Western Union и др., системы проведения платежей являются централизованными, то есть требуют наличия специализированных серверов для осуществления услуг и жесткой авторизации пользователей, отслеживают все действия пользователей и оперируют исключительно фиатными (бумажными) средствами.

Использование ближайшего аналога системы возможно только вместе с пользованием услугами централизованных банковских систем.

Читайте также:
В Twitter решили вплотную заняться криптовалютами и блокчейном

Украинка создала новую электронную систему для прямых денежных переводов между пользователями без привязки к банковской системе, с использованием криптовалютных протоколов для проведения операций и хранением данных пользователей в распределенной файловой системе, наличием внутренней системы защищенного обмена электронными сообщениями.

Система работает через приложения, установленные на электронных устройствах пользователей, которые имплементируют технологию взаимного преобразования фиатных денег и криптовалют и синхронизируются с модулем электронного кошелька, интегрированного с кошельками криптовалютных систем.

Здесь пользователи могут делать мгновенные или отложенные денежные переводы другим пользователям, с которыми был установлен контакт средствами системы или другой предусмотренный способ, а также принимать или отклонять переводы от других пользователей. Встроенный в приложение модуль обработки переводов позволяет отправлять или получать денежные переводы с помощью закупки, перевода и продажи криптовалюты.

Изобретательница утверждает, что система является полностью децентрализованной и не требует для выполнения перевода обязательных услуг внешних централизованных платежных систем или банков.

Напомним, онлайн-банк monobank готов эмитировать карточки, номинированные в биткоинах, в случае одобрения со стороны Национального банка Украины.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Криптовалюта по "Игре в кальмара" оказалась мошенничеством: авторы украли деньги и исчезли
Криптовалюта по "Игре в кальмара" оказалась мошенничеством: авторы украли деньги и исчезли
Стоимость биткоина обновила исторический рекорд
Стоимость биткоина обновила исторический рекорд
В Twitter решили вплотную заняться криптовалютами и блокчейном
В Twitter решили вплотную заняться криптовалютами и блокчейном
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Шубохранилище, сервизная, церковь: журналисты показали семейное имение Медведчука (ВИДЕО)

  3. "Укрзализныця" обновит и переименует ближайший к курорту "Буковель" вокзал

  4. Мощность домашних солнечных электростанций в Украине превысила 1 ГВт

  5. Дело о хакерах из Armageddon: подозрения в госизмене получили уже 8 экс-сотрудников СБУ

Ивент
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Топові бізнес-практики 26 листопада поділяться інноваційними рішеннями на головній бізнес-події сезону Business Wisdom Summit 2021
Загрузка...