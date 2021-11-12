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Банки 8 минут назад

Monobank подготовил к выпуску карты в биткоинах: слово за НБУ

Сооснователь интернет-банка также сообщил, что затея об интеграции с площадкой Interactive Brokers провалилась, но найден новый партнер

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Онлайн-банк monobank готов эмитировать карточки, номинированные в биткоинах, в случае одобрения со стороны Национального банка Украины.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале сооснователь необанка Олег Гороховский, анонсировавший этот проект в начале августа.

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"Карта в биткоинах готова и уже три месяца ждет одобрения НБУ. Меня, конечно, сильно удручает задумчивость регулятора. Микрофинансовые организации, которые кредитуют украинцев под 100000% годовых, — это для НБУ ок, а карта в криптовалюте вызывает опасения. Уже все на свете работают с криптой от PayPal до Visa, а у Украины, как всегда, особый путь", — написал он.

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В то же время Гороховский сообщил, что идея об интеграции с американской площадкой по торговле ценными бумагами Interactive Brokers провалилась.

"Трехмесячная процедура заключения договора и проверки пакета документов с Interactive Brokers закончилась тем, что они отказали в заключении договора оптом всем украинским банкам, которые подали заявки. По моей информации, кроме нас, отказали также Таскомбанку, Укргазбанку, А-Банку и ПриватБанку", — заявил бизнесмен.

При этом он сообщил, что уже найден другой "отличный брокер", при сотрудничестве с которым, по словам Гороховского, продукт получится "намного приятнее" для клиентов.

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"К сожалению, на интеграцию с новым партнером понадобится дополнительное время, поэтому запуск акций, который изначально планировался на осень 2021, переносится на первый квартал 2022. Мы обязательно дожмем эту тему. Надо еще немного подождать", — анонсировал сооснователь monobank.

Напомним также, что в октябре monobank решил закрыть все карты в польских злотых, а остатки по ним перевести на другие карты клиентов по текущему на тот момент курсу.

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