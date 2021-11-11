Необанки Тигипко izibank и sportbank намерены выйти на окупаемость в 2022 году

Руководительница онлайн-банка izibank Анна Тигипко прогнозирует, что проект выйдет на безубыточные показатели в 2022 году, а окупит вложенные средства еще через год. Об этом она сказала в комментарии для статьи Forbes.ua.

По словам дочери основателя финансово-промышленной группы ТАС Сергея Тигипко, уже через год после старта izibank обзавелся 100 тысячами клиентов, причем клиентская база растет примерно на 15% в месяц.

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"Наш продукт позволяет масштабироваться по другим направлениям — страховым и инвестиционным. Это база, позволяющая достучаться до клиента и предоставлять более широкий спектр услуг", — добавила она.

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В свою очередь, отмечается, что запущенный в декабре 2020 года на платформе Таскомбанка sportbank за девять месяцев выдал уже 150 тысяч карт, и выйти на самоокупаемость партнеры планируют еще раньше — уже зимой 2021/2022 года.

Как прокомментировал совладелец sportbank Никита Измайлов, в его отношениях с izibank "присутствует эмоциональное чувство конкуренции, как между двумя студентами", однако Таскомбанк, по его словам, поддерживает оба проекта на равных — "чтобы больше заработать".

По словам гендиректора Таскомбанка Владимира Дубея, группа ТАС инвестировала в izibank около 10 млн долларов, а в sportbank — 17 млн. Он выразил уверенность, что Национальный банк Украины "почистит рынок от слабых финкомпаний", и открытая платформа банка, через которую к нему подключаются стартапы, станет находкой для генераторов идей, не имеющих возможности вести самостоятельный бизнес.

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Также сообщается, что основной необанк группы — monobank, работающий под лицензией Универсал Банка, на сегодня обслуживает более 4 млн карт, занимая второе место на рынке по объему розничных кредитов (21 млрд грн).

Глава наблюдательных советов Таскомбанка, Универсал Банка и страховой группы ТАС Сергей Попенко отметил, что за 2021 год этот проект, как ожидается, принесет 4 млрд грн прибыли.

По его словам, свои банки и страховые компании группа ТАС дешевле, чем за три размера их капитала продавать не собирается.

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Forbes со ссылкой на источники на рынке отмечает, что международный консорциум во главе с LetterOne (основные владельцы — миллиардеры Михаил Фридман, Герман Хан и их партнеры) предлагал в свое время за monobank более 1 млрд долларов.

Такую сумму, напомним, называл и сооснователь интернет-банка и IT-компании Fintech Band, выступающей партнером ТАС в этом проекте, Олег Гороховский. Попенко при этом оценку в 1 млрд долларов считает вполне обоснованной, исходя из того, что в этом году у него ожидается 4 млрд грн прибыли, а сам проект нужно оценивать по мультипликаторам не банков, а технологических компаний.

Оба при этом подтверждают, что сделка по продаже monobank сорвалась, поскольку стороны не смогли прийти к соглашению. Новых же покупателей, по словам Гороховского, пока нет. Одним из дальнейших сценариев может стать продажа в горизонте трех лет части онлайн-банка через SPAC (спецкомпанию по слияниям и поглощениям) или IPO.