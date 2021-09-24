Тигипко запускает конвейер по выводу необанков на рынок

Таскомбанк Сергея Тигипко планирует сотрудничество с десятком новых необанков — там для этого уже разработали стандартные процедуры.

Об этом сообщил новоназначенный первый зампред Сергей Холод в кулуарах конференции Global Payments Day, организованной ассоциацией ЕМА, передает "Минфин".

"Это будут новые игроки. Причем речь идет как о привычных онлайновых необанках, так и офлайновых, то есть наземных", — отметил банкир.

Он уточнил, что наземные необанки — это банки, которые будут открывать современные оригинальные отделения и отличаться от традиционных банков: наливать больше кофе клиентам, предоставлять другие "плюшки" и прочее.

Часть необанков будут вскоре запущены финкомпаниями. По словам Холода, Таскомбанк разработал стандартные механизмы интеграции новых необанков.

Например, теперь не будет необходимости проходить эту процедуру с каждым банком индивидуально.

Напомним, на данный момент по лицензии Таскомбанка уже работают два виртуальных банка: собственный izibank и сторонний sportbank. На лицензии Универсал Банка — другого банка Сергея Тигипко — работает monobank. Всего в Украине насчитывается семь необанков.

Ранее сообщалось, что уставной капитал Универсал Банка, на базе которого работает виртуальный monobank, в ближайшем будущем увеличится на 1 млрд грн.

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