Финансы 1 час назад

Из-за monobank Сергей Тигипко вливает в Универсал Банк миллиард гривен

В руководстве финансового учреждения отмечают, что процесс увеличения капитала находится на завершающей стадии

Из-за monobank Сергей Тигипко вливает в Универсал Банк миллиард гривен Из-за monobank Сергей Тигипко вливает в Универсал Банк миллиард гривен

Уставной капитал Универсал Банка, на базе которого работает виртуальный monobank, в ближайшем будущем увеличится на 1 млрд грн.

Об этом в комментарии "Минфину" заявил собственник финансового учреждения, бизнесмен Сергей Тигипко.

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"Находимся в процессе регистрации эмиссии на один миллиард", — ответил банкир на вопрос о том, что Универсал Банк почти уперся в норматив адекватности капитала. Кроме того, председатель банка Ирина Староминская уточнила: процесс увеличения капитала находится на завершающей стадии.

В Национальной банке Украины отмечают, что на 1 сентября 2021 года значение норматива адекватности основного капитала Универсал Банка было всего 8,16% при минимально допустимом значении в 7%. Еще в начале текущего года Н3 Универсала составлял комфортные 10,42%. Однако быстрые темпы потребительского кредитования со стороны monobank в первом полугодии и регуляция, по которой с 1 июля такие кредиты учитываются при расчете нормативов с коэффициентом 1,25, "съели" запас прочности.

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В июле monobank заметно уменьшил темпы кредитования. На рынке потребительского кредитования осень считается "высоким сезоном", который обеспечивает банкам значительную часть годовых продаж.

Напомним, ранее интернет-банк monobank приостановил оформление кредитов наличными деньгами, а также ограничил переводы в рассрочку без предупреждения клиентов. В самом банке назвали ограничения временными.

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